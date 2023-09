Manfredonia – Come anticipato da StatoQuotidiano.it, nella notte tra sabato e domenica scorsi, 23 e 24 settembre 2023, in via Antonio Gramsci, un’autovettura è stata interessata da un incendio doloso, con fiamme che si sono propagate verso un altro mezzo.

I fatti sono avvenuti verso le ore 2.59.

Si tratta di un incendio di natura dolosa come visibile dal rinvenimento di una bottiglia in plastica contenente ancora della benzina, lasciata sul luogo dei fatti.

Inoltre, sarebbero state numerose le riprese video degli impianti di videosorveglianza nell’area che riprendono in volto e di spalle il ragazzo autore dei fatti.

Non chiaro se lo stesso si sia già affidato a un legale per la sua difesa.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri di Manfredonia, dopo la denuncia della vittima, il proprietario dell’autovettura interessata dall’incendio di natura dolosa.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it