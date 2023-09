Manfredonia. “La Politica nostrana Sipontina ridotta a Transumanza”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Alla ricerca del Cucù…La pratica della migrazione stagionale di bestiame, la Transumanza, diventa consuetudine comune anche nella Politica nostrana Sipontina. Non abita più nei nostri luoghi la dignità, la coerenza e il ben che minimo senso di serietà. Nessuno dice quello che pensa e nessuno fa quello che dice. Ogni parola, comunicato, appare frutto di una complicata estrinsecazione di carattere puramente demagogico. Non si dice nulla di netto come a non voler caricarsi di responsabilità. Anche di fronte ad atti gravissimi come per attacco alla stessa democrazia e libertà personale incombe un’ombra di omertà. Anche qui tutti sanno ma nessuno denuncia.

Si è passati dalla condizione di ultra dimidium al paventato quadro di infra dimidium appena la minoranza ha mostrato le sue carte scoperte sul tavolo. Cosa è cambiato davvero in quella puntata? Il banco non poteva coprire la vincita? O davvero la responsabilità di cui ogni eletto avrebbe dovuto farsi carico è stata gravemente e volutamente calpestata a fronte di una seduta sicura che mai avrebbe avuto un seguito?

Prevale ormai una rassegnata accettazione di un regime da cui sappiamo già che non ci si può aspettare altro che disastri.

Non possono, quindi, mai trovar casa presso Palazzo S. Domenico, le attente riflessioni che traggono origine da libro del noto politologo inglese Matthew Flinders: “In difesa della politica”. Dove prevale una tesi di fondo come una precisa richiesta di ricreare un clima di fiducia intorno al mondo politico, che viene costantemente deriso e oltraggiato, ponendo fine al clima antipolitico. Decisamente un “Mondo perfetto”.

Ricade la definizione, invece, a pieno titolo il “modello della politica della malafede”, nel quale i politici, secondo Flinders vanno ritenuti uomini che, lungi dall’avere nobili intenti, mirano solo al potere ed alla tutela di interessi personali e come i comuni cittadini e, nella loro professione, mirano a soddisfare esigenze dei consociati.

Il monito lanciato su delibere pienamente discutibili, Borgo Mezzanone Connection, rappresentano la punta di un grande Iceberg che ben presto si schianterà sulla nostra cara amata Città.

Ai 12 Consiglieri di opposizione si suggerisce, pertanto, di non perdersi in inutili interrogazioni, che prevedibilmente mai avranno seguito, nonostante oggi, all’apparenza, sembrano aperte le porte dell’ascolto e della collaborazione, ma di concentrarsi, uniti, nel rovesciare completamente il vaso di Pandora. Ogni azione migratoria verso altre distese erbose, resterà l’ennesimo tentativo fallito di una ricerca disperata del Cucù, che ad oggi pare non esista. Mutatis mutandis, la situazione è la stessa”. Lo riporta una nota del Commissario Cittadino Azione Manfredonia Gaetano Brigida.