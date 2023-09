Martedì inaugurazione dell’Ambulatorio sociale polispecialistico “Mons. Michele Castoro”

Sarà inaugurato, martedì 3 ottobre, presso la Casa della Carità a Manfredonia, l’Ambulatorio sociale polispecialistico “Mons. Michele Castoro”.

Opera segno della Caritas Diocesana di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, nasce grazie al progetto “SiCuro”, finanziato da Caritas Italiana grazie ai fondi CEI 8xmille. I servizi, totalmente gratuiti, sono gestiti dall’ODV “Sulle Strade della Carità” ETS, suo braccio operativo.

Direttore Sanitario: dr. Roberto Murgo.

L’ambulatorio offrirà, in forma gratuita, orientamento sanitario e assistenza sanitaria di base e specialistica ai migranti e alle persone in stato di bisogno, in regime di reciproca collaborazione con le autorità sanitarie locali.

Obiettivi specifici del progetto sono:

· Garantire continuità assistenziale a tutti coloro che hanno difficoltà di accesso al SSN per ragioni legislative, amministrative, linguistico – culturali

· Educazione alla salute, prevenzione e promozione sanitaria.

· Favorire l’integrazione dei pazienti nel sistema sanitario attraverso il servizio di orientamento ed il lavoro di rete con le istituzioni e le altre associazioni presenti sul territorio.

Gli specialisti presenti all’interno della struttura: DR. ATTANASIO SERGIO oculista, DR.SSA DEL ROSSO FLORIANA pediatra, DR. VINCENZO FERRARA cardiologo, DR GIORDANO ANTONIO odontoiatra, DR. MIONE CARMINE dietologo, DR MUSCATIELLO CIRO ginecologo, DR. MURGO ROBERTO chirurgo senologo, DR.SSA SPAGNOLO ANNA medico generico.