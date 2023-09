Meteo folle, torna l’estate, ma attenzione ai nubifragi al Sud

ANSA – Il Sud d’Italia è attualmente alle prese con il maltempo, mentre l’anticiclone Apollo porta cieli sereni e sole al Centro-Nord.

Nelle prossime ore, è consigliabile mantenere la prudenza nelle regioni meridionali a causa del persistente influsso del Ciclone Equinoziale.

Forti temporali sono attesi nelle regioni come la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia. Tuttavia, altrove la situazione sarà completamente diversa. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, l’anticiclone africano Apollo, noto come Dio del Sole, sta avanzando verso il Centro-Nord. In queste aree, il sole sarà predominante e porterà con sé temperature insolitamente calde e estive, tipiche del Nord Africa, anche nel cuore dell’autunno italiano.

Grazie all’arrivo dell’anticiclone Apollo, le temperature massime raggiungeranno valori superiori alla media stagionale, con un aumento di circa 8-10 gradi Celsius.

Durante il giorno, le temperature nel Centro-Nord raggiungeranno nuovamente valori compresi tra 28 e 33 gradi Celsius, e questa tendenza al rialzo delle temperature si estenderà gradualmente anche al Sud.