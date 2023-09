Padre Pio, “la grande vergogna”

Francesco Forgione, nato a Pietrelcina, un paesino in provincia di Benevento il 25 Maggio 1887, è stato e continua ad essere un uomo straordinario che tutti noi conosciamo con il nome di Padre Pio da Pietrelcina.

Un uomo completamente dedicato al senso più estremo della parola umiltà verso la figura di Dio. Un uomo che ha mostrato, non solo fisicamente con le famose stigmate, la sua

grandezza con fatti completamente inspiegabili nemmeno per la mente più brillante dell’Universo.

Padre Pio è un mistero anche per se stesso (per citarlo) ed è per questo che lo stesso uomo, lo stesso umile frate, lo stesso Pio è stato anche profondamente umiliato, calunniato, deriso e offeso con epiteti, ingiustamente accusato di gravi atti di autolesionismo e di atti impuri con le donne con cui intratteneva rapporti riservatissimi di tipo esclusivamente religioso.

Per scoprire questi atti illeciti mai avvenuti si sono adoperati in tanti, senza contare la “guerra” per derubarlo dei soldi che aveva raccolto per costruire quella meraviglia che solo lui poteva immaginare che è “Casa Sollievo della Sofferenza”. Persecuzioni gratuite ed infinite partite da chi oggi lo celebra come Beato e Santo.

Viva la coerenza, direi, dato che oggi ci fanno i soldi.

E’ oggettivo affermare come a San Giovanni Rotondo qualcuno ha anche utilizzato il suo nome, i rosari a lui appartenuti, le immagini.

In seguito sono stati messi in mostra la stanza dove Padre Pio pregava e lottava contro il demonio, la bombola d’ossigeno quando non stava bene, i suoi libri, il saio…

Ma la cosa più sconvolgente, a mio avviso, è quella che io definisco “La Grande Vergogna”.

Tant’è vera quest’affermazione che viene avvalorata dallo stesso Padre quand’era ancora in vita con una delle frasi che passerà alla storia: “Padre Pio farà rumore più da morto che da vivo”.

Nemmeno da morto ha potuto riposare in pace. Sballottato a destra e a sinistra. Come se non bastasse c’è stata anche l’esposizione del cuore di San Pio, pure quello.

Sergio Castellito ha interpretato magistralmente la figura e l’uomo Padre Pio e alla mente mi viene quella scena che fa capire la serietà della sua missione dove il Padre, davanti alla chiesetta di Santa Maria delle Grazie, impazzisce dalla rabbia vedendo la sua immagine usata per scopi di lucro e comincia ad inveire in un dialetto mixato tra foggiano e napoletano contro i venditori ambulanti delle sue statuette, rovesciandole a terra in un impeto accecante e devastante di frustrazione distruggendole.

La frase che dice in quel frangente è quella che dovrebbero tenere a mente, con una certa urgenza, gli avvoltoi senza nome in tonaca coinvolti in questa storia e tutti quelli che si

avvicinano con flash sgargianti per le loro foto-ricordo con il corpo di Padre Pio: “A cà se ven pè pregà”.

A cura di “Supremo” – Foggia, 26 settembre 2023.