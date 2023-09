Pregliasco: “Attesi 5 milioni di casi per l’influenza e altri 10 per virus simili”

La prossima stagione influenzale, secondo le previsioni del virologo e ricercatore Fabrizio Pregliasco dell’Università degli Studi di Milano, sembra destinata a essere di “media intensità,” con un numero stimato di casi che potrebbe variare tra 5 e 6 milioni.

Oltre ai casi influenzali legati alla variante H1N1, si prevede che ci saranno circa dieci milioni di casi di altri virus influenzali simili, che possono causare sintomi simili.

La diffusione dell’influenza dipenderà da diversi fattori, tra cui la circolazione dei ceppi virali, la loro novità rispetto agli anni precedenti e le condizioni meteorologiche e climatiche. Pertanto, è di vitale importanza promuovere la vaccinazione e adottare misure di igiene.

Va notato che il prossimo autunno-inverno sarà caratterizzato dalla presenza contemporanea dell’influenza e del virus SARS-CoV-2, il che potrebbe complicare la gestione delle risorse sanitarie a causa della somiglianza dei sintomi.

Una ricerca condotta da Human Highway e presentata da Assosalute rivela che oltre il 60% degli italiani è consapevole della persistenza del virus SARS-CoV-2 e delle nuove varianti, con una maggiore preoccupazione tra le donne rispetto agli uomini.

Il virologo Pregliasco sottolinea che la vaccinazione non protegge solo l’individuo, ma è anche una difesa per coloro che sono più vulnerabili, come bambini, anziani o persone con problemi di salute preesistenti.

Per i soggetti fragili e gli anziani, la vaccinazione è quasi una necessità, data la loro maggior esposizione a gravi complicazioni in caso di infezione. Nel 2023, nonostante una leggera diminuzione rispetto al 2022, il 33% degli italiani ha l’intenzione di vaccinarsi contro l’influenza nella prossima stagione, con un interesse particolarmente alto tra gli over 65, pari al 56,5%.

Nel caso di malattia influenzale, il ruolo del medico di base rimane cruciale, anche se è più rilevante tra gli uomini (22%) rispetto alle donne (17%). Per quanto riguarda il trattamento dei sintomi, il 60% della popolazione afferma di utilizzare farmaci da automedicazione in caso di influenza nel 2023.

Lo riporta l’ANSA.