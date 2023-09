Quando davanti alla morte fede e laicità si incontrano

Quanti cattolici scandalizzati e indignati per il gesto del papa!!! Interpretato da costoro come un segno di debolezza e quasi di abdicazione, quasi di sottomissione, come se ci trovassimo ancora all’epoca del conflitto tra potere spirituale e potere temporale. E, invece, è stato invece un gesto di profonda e grande umanità.

Un gesto laico (nessun segno di croce, nessuna benedizione) ma profondamente religioso.

Di fronte al dolore e alla morte – se poi si tratta di un uomo che ha perseguito a modo suo ideali di giustizia e di libertà – fede e laicità si incontrano in quella comune condizione umana che è la nostra fragilità. La fede non è un motivo per allontanare ma un motivo per avvicinare e ridurre le distanze che sono solo umane.

E come interpretare poi quel gesto di delicato rispetto verso la moglie vedova, se non nell’ottica di voler comunicare a lei e alla famiglia la tenerezza di un Dio che, da laico, Napolitano, anche se non ha trovato, lo ha comunque cercato?

La fede in Dio, se non trovata, può essere tranquillamente compensata dalla fede e dall’amore per la condizione umana. Infatti, chi in nome di una presunta fede in Dio nega l’uomo, disprezzandolo per il solo fatto che non è riuscito a credere in Dio, in fondo quel Dio nel quale crede di credere è un falso Dio, o almeno di certo non è il Dio cristiano. Ma chi, in nome e per amore dell’uomo, laicamente nega Dio a causa di coloro che ne hanno dato una cattiva testimonianza o per altre circostanze, costui in fondo non è lontano da Dio.

Anzi, a volte è più vicino a Dio chi, pur non credendo in Lui, lotta per l’uomo e per il bene della comunità, per i valori eticamente condivisibili e non negoziabili, rispetto a chi invece, con la scusa che gli basta credere in Dio,trascura di lottare e difendere la dignità della persona umana, specie dei deboli e degli ultimi.

Il Concilio Vaticano II nella Gaudium et spes dice che i credenti “Il rispetto e l’amore deve estendersi pure a coloro che pensano od operano diversamente da noi nelle cose sociali, politiche e persino religiose, poiché con quanta maggiore umanità e amore penetreremo nei loro modi di vedere, tanto più facilmente potremo con loro iniziare un dialogo.

Certamente tale amore e amabilità non devono in alcun modo renderci indifferenti verso la verità e il bene. Anzi è l’amore stesso che spinge i discepoli di Cristo ad annunziare a tutti gli uomini la verità che salva. Ma occorre distinguere tra errore, sempre da rifiutarsi, ed errante, che conserva sempre la dignità di persona, anche quando è macchiato da false o insufficienti nozioni religiose” (GS 28).

In un’altra importante Costituzione dogmatica, sempre del Concilio Vaticano II, la Lumen gentium, si afferma che “In ogni tempo e in ogni nazione è accetto a Dio chiunque lo teme e opera la sua giustizia” (LG 9).

Nel vangelo,poi, c’è una parabola molto laica e poco religiosa, come tante altre. La si trova nel Vangelo di Matteo al capitolo 25 e riguarda il giudizio universale, quando cioè alla fine dei tempi il Signore giudicherà tutti gli uomini. Ad alcuni dirà “venite benedetti dal Padre mio, perchèho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Sono stato forestiero e mi avete ospitato” E molti di questi diranno “Signore, quando mai ti abbiamo visto così?”. Ecco: in questa espressione “Non ti abbiamo visto eppure ti abbiamo ospitato”, ci sono molti non credenti, i quali, pur non credendo in Dio, per amore dell’uomo avranno avuto amore per gli ultimi. Si,perché, cari cattolici integralisti e fondamentalisti, alla fine dei tempi il Signore- se è vero che c’è – ci giudicherà non sui dogmi o sulle verità di fede, ma solo sull’amore. Ci chiederà conto più della carità che della fede, senza per questo voler dire che si debba sminuire la fede.

Ma si, sa, c’è chi ama in nome della fede, perché l’ha trovata, e chi invece ama senza credere, perché, in fondo, anche chi non crede, se ama, è perché Dio gli ha messo dentro questo grande desiderio, e questo anche se egli non lo sa.

Se hai fede e non ami il fratello non sei un vero credente. Ma se ami e, non per colpa tua non hai fede, non hai bisogno di essere credente. Se non hai Dio, da ultimo hai la tua coscienza morale – cioè la tua ragione – che, come diceva il grande filosofo Kant, ti dice “Tratta l’umanità che è in te e negli altri sempre come fine e mai come mezzo”.

E’ in questa ottica che va letto il gesto di omaggio reso da papa Francesco a Napolitano, un uomo che certamente di errori ne ha fatto (e chi ne è esente!), ma che di sicuro si è preoccupato di aiutare l’uomo ad essere più uomo. Da laico. Una laicità, a volte, più religiosa di tante forme di falsa e ipocrita religiosità.

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia