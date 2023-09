nota del consigliere regionale di Forza Italia, Napoleone Cera.

“Dopo quasi nove anni e dopo l’audizione della Commissione in Consiglio regionale che chiesi con urgenza lo scorso gennaio, alla quale partecipò anche l’amministrazione comunale, finalmente qualcosa inizia a muoversi per mettere in sicurezza San Marco in Lamis, dopo l’alluvione del 2014. Infatti, è stato approvato da parte del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Puglia, il progetto esecutivo per gli interventi di ripristino e di mitigazione del rischio idrogeologico per un totale di 2.100.000 euro che interesserà via Parigi, via Londra, via Atene e via Nardella.

Il Commissario di governo si è reso disponibile a convocare un tavolo con i tecnici per illustrare il progetto ed il prossimo passaggio sarà l’aggiudicazione dei lavori.

Quest’ultimo step, in particolare, avverrà in tempi ristrettissimi: ad assicurarmelo è stato il direttore dell’Asset, Elio Sannicandro, che devo ringraziare perché dallo scorso gennaio, quando si è tenuta l’audizione in Commissione, ha accolto le mie sollecitazioni e messo il piede sull’acceleratore.

Un problema annoso che dal 2014 sta tenendo col fiato sospeso gli amministratori e i miei concittadini di San Marco in Lamis.

Ovviamente, continuo a monitorare passo dopo passo fino a quando non inizieranno questi interventi, ma dopo tanti anni di silenzio non posso che apprendere con soddisfazione di aver smosso le acque della Regione, accendendo i riflettori su una questione così importante per la sicurezza dei cittadini”.