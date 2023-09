Riuniti di Foggia, consegnati i primi lotti di vaccini Covid aggiornati

FOGGIA – In queste ore consegnati i primi lotti del siero. Lo comunica la presidenza della Regione I vaccini anti-Covid arrivano negli ospedali pugliesi. E a breve saranno disponibili per le somministrazioni previste per i soggetti che ne hanno bisogno. Lo comunica la Regione Puglia, che rende noto anche l’elenco degli ospedali in in cui saranno consegnati: ospedale Dimiccoli (Barletta), Perrino (Brindisi), Vito Fazzi (Lecce), Moscati (Statte, provincia di Taranto), Di Venere (Bari), Riuniti (Foggia), presidio ospedaliero G. Tatarella (Cerignola, provincia di Foggia). Verranno consegnati i vaccini Comirnaty (Pfizer/BioNTech) aggiornati indicati per gli over 12, per i bambini tra i 5 e gli 11 anni, e per quelli tra i 6 mesi e i 4 anni. Lo bari.corriere.it.