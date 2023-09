Tifosi Gradinata Est Manfredonia durissimi: “Rotice e Collicelli consegnate lo stadio alla Città”

Manfredonia – Dirompente il post pubblicato dai tifosi della “Gradinata Est” di Manfredonia, che lamentano una ulteriore partita a porte chiuse oltre ad €3000 di multa, poiché, nella gara contro l’Altamura, due persone vicine alla società Manfredonia Calcio 1932, si sarebbero introdotti abusivamente negli spogliatoi ed uno avrebbe spintonato e l’altro sputato sulla maglia dell’assistente quando era di spalle.

Resta ancora un mistero, chi siano stati gli autori di tale spregevole gesto, che probabilmente, non dovevano essere all’interno dello stadio.

Manfredonia-Angri (Porte chiuse)

Come tutti sappiamo anche Domenica l’intera tifoseria è costretta a rimanere fuori dai cancelli per gli atteggiamenti poco corretti di qualche pseudo personaggio della società (non autorizzato) che ha stazionato nell’impianto. A certa gente vogliamo ricordare che la Serie D non è il torneo cittadino Over 35 e il Manfredonia Calcio non è il loro “dopo lavoro”.

Ovviamente la società non si è nemmeno degnata di chiedere scusa a tutti i tifosi, né tanto meno si è degnata di spiegare l’inconveniente (sorgono anche i dubbi in merito) ai tifosi Sipontini, come al solito quando si è nel torto tutto tace.

SIETE NEL TORTO DA UNA VITA NEI NOSTRI CONFRONTI. Tutto tace anche sulla presentazione della squadra, rinviata tatticamente per mancanza di contenuti.

NON SIAMO NATI IERI.

Tutto tace anche (come da prassi) sull’agibilità dello Stadio Miramare. Rinnoviamo ancora l’invito al Sindaco Gianni Rotice e all’ illustrissimo Iraldo Colicelli a consegnare lo stadio alla comunità Sipontina, come promesso. Si…come promesso, sui giornali, sulle varie pagine Facebook e soprattutto come promesso durante gli incontri avvenuti con Noi della Gradinata Est. Altrimenti lasciate i vostri incarichi e liberateci dal male. Amen.