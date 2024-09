Il legale del medico, l’avvocato Giovanni Lorenzo Gusella del Foro di Forlì-Cesena, come riportato da varie testate locali, ha dichiarato che incontrerà il suo assistito nei prossimi giorni in vista dell’interrogatorio di garanzia. Il 68enne dovrà difendersi dall’accusa di violenza sessuale, un reato estremamente grave che prevede pene severe qualora fosse confermata la sua colpevolezza.

Secondo le informazioni preliminari trapelate dalle indagini, gli abusi contestati sarebbero avvenuti durante l’estate, nel corso di alcune visite mediche effettuate mentre il medico era in servizio come guardia medica per turisti. In almeno un caso, sembra che la presunta violenza sia avvenuta durante una visita a domicilio, ma al momento non si esclude che possano emergere ulteriori episodi.

Le indagini, partite in seguito a una segnalazione presentata all’Ausl (Azienda Unità Sanitaria Locale), potrebbero ampliarsi nelle prossime settimane. Si ipotizza, infatti, che altre donne, finora rimaste in silenzio, possano decidere di farsi avanti e denunciare eventuali abusi subiti durante le visite mediche effettuate dal medico ora sotto accusa. Gli inquirenti stanno raccogliendo ulteriori testimonianze, ma per il momento gli episodi confermati riguardano tre presunte vittime, tutte turiste che si erano rivolte alla guardia medica per problemi di salute durante il loro soggiorno sul litorale ravennate.