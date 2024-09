PORTO RECANATI (MACERATA) – Un auto elettrica rubata in via Dante Alighieri è stata trasferita in Puglia, a Cerignola, “capitale” dello smontaggio e vendita di pezzi di ricambio, ed in questo caso preziosissimi perchè di un mezzo elettrico, sul mercato illegale.

Il rilevatore gps ha permesso di localizzare l’auto ma non è dato sapere in che stato i carabinieri abbiano ritrovato l’auto.

Spesso le indagini dell’Arma su furti di auto tra Porto Recanati e Porto Potenza hanno condotto al ritrovamento dei mezzi smontati (nella foto del comando CC di Foggia) nel foggiano.

Lo riporta ilcittadinodirecanati.it