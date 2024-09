Foggia – Linate: si parte. Emiliano: “Un’ottima notizia per i foggiani”

Foggia-Linate: Nuovi Voli e Opportunità per la Puglia

L’aeroporto Gino Lisa di Foggia segna un importante traguardo con la conferma e l’espansione dei collegamenti con Linate per la stagione invernale 2024/25. La compagnia Lumiwings, in collaborazione con Aeroporti di Puglia, ha annunciato un settimo volo settimanale verso Linate, rafforzando così i collegamenti con Milano. Oltre a Linate, verranno incrementate anche le tratte verso Bergamo e Torino, migliorando la connettività tra la Puglia e la macroarea lombarda.

Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, ha sottolineato il valore del lavoro di squadra con la Regione Puglia e la compagnia aerea Lumiwings. L’obiettivo è stato garantire ai passeggeri pugliesi e milanesi una maggiore offerta, rispondendo alle esigenze del territorio e migliorando la copertura dell’area lombarda, in particolare quella orientale. Vasile ha evidenziato anche il ruolo strategico che l’aeroporto Gino Lisa potrà giocare in occasione del Giubileo, come porta d’accesso per pellegrini e turisti verso i principali luoghi di culto.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha accolto con entusiasmo la notizia, definendo il collegamento Foggia-Linate un risultato fondamentale per lo sviluppo della regione. Emiliano ha posto l’accento sull’importanza di questo potenziamento infrastrutturale per il sistema aeroportuale pugliese, sottolineando come possa incentivare il turismo, il business e gli scambi culturali. Emiliano ha ribadito l’impegno della Regione nel fare della Puglia un punto di riferimento nel Mediterraneo, rafforzando le infrastrutture e il loro ruolo strategico.

Raffaele Piemontese, assessore alle Infrastrutture della Regione, ha aggiunto che il rafforzamento del collegamento con Linate rappresenta un riconoscimento dell’importanza di Foggia all’interno della rete infrastrutturale pugliese. Questo incremento non solo rappresenta un’opportunità di crescita per il turismo e l’economia della Capitanata, ma sottolinea anche il ruolo cruciale di Foggia nel panorama regionale.