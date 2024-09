Foggia: omicidio Franca Marasco, rinviato a giudizio Redouane Moslli

Foggia – Il 43enne Redouane Moslli, di origine marocchina, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver ucciso, nel corso di una rapina, la tabaccaia 72enne Franca Marasco. La tragica vicenda, che risale allo scorso anno, ha sconvolto la comunità di Foggia. Il giudice per l’udienza preliminare (gup) del tribunale di Foggia ha deciso oggi che Moslli dovrà rispondere delle accuse davanti alla Corte d’Assise, con il processo fissato per il prossimo 22 novembre.

La sera dell’omicidio, Franca Marasco, titolare di una storica tabaccheria nel centro di Foggia, stava chiudendo il negozio quando fu brutalmente aggredita. L’assalitore, armato di coltello, la colpì più volte con violenza, lasciandola esanime in una pozza di sangue. La rapina culminò in una tragedia che ha lasciato sgomenti i residenti della città, profondamente legati alla figura della Marasco, conosciuta da tutti per la sua gentilezza e disponibilità.

Le indagini, coordinate dalla procura di Foggia, hanno portato all’arresto di Moslli poche settimane dopo l’omicidio, grazie a una serie di riscontri investigativi e testimonianze raccolte dagli inquirenti. Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni, l’uomo sarebbe entrato nella tabaccheria con l’intento di compiere una rapina. L’incontro con la titolare, però, si sarebbe trasformato in un’aggressione letale, con Moslli che avrebbe sferrato più fendenti prima di darsi alla fuga.

Moslli è al momento detenuto in carcere.

Il processo, che inizierà il 22 novembre presso la Corte d’Assise, sarà un momento cruciale per la famiglia della vittima, che attende giustizia per la brutale morte di Franca Marasco. Il caso ha suscitato vasta eco a livello locale e nazionale, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza nelle città italiane e sulla gestione degli episodi di criminalità legati a reati contro il patrimonio.

Franca Marasco era una figura benvoluta a Foggia. Proprietaria della tabaccheria da oltre quarant’anni, era conosciuta non solo per il suo lavoro, ma anche per il legame profondo con il quartiere e i suoi abitanti. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile, non solo tra i familiari, ma anche tra i clienti abituali che trovavano nella sua attività un punto di riferimento quotidiano.

