Il Foggia incassa una nuova sconfitta, la terza in sei partite di campionato, la seconda consecutiva allo Zaccheria. Il malumore sugli spalti si fa sempre più evidente, con le due curve che esprimono apertamente la loro frustrazione non solo per i deludenti risultati, ma soprattutto per l’atteggiamento della squadra, che sembra aver deluso profondamente il pubblico di casa. Mentre il Giugliano esulta per tre punti preziosi, Brambilla, allenatore del Foggia, vede la sua posizione traballare pericolosamente. La presenza di Eziolino Capuano in tribuna alimenta le voci di un possibile avvicendamento sulla panchina rossonera.

Il Foggia passa in vantaggio grazie a un tiro-cross di Murano che, complice una sfortunata deviazione, finisce in rete dopo un errore del portiere Barosi.

La svolta del primo tempo arriva al 18’, quando De Rosa realizza un eurogol con un tiro potente dalla distanza. La difesa del Foggia, e in particolare Felicioli, viene colta impreparata. Poi, è ancora il Giugliano a colpire. Al 36’, Masala in contropiede; il suo tiro viene parato da Perina, ma sulla respinta De Rosa è il più lesto di tutti a ribadire in rete, portando il Giugliano sul 2-1.

Il momento più vicino al pareggio arriva al 75’, quando Santaniello colpisce la traversa con un potente colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Al triplice fischio finale, il risultato di 2-1 a favore del Giugliano sancisce l’ennesima sconfitta del Foggia e alimenta ulteriormente le speculazioni sul futuro della panchina rossonera. Brambilla appare sempre più in difficoltà, e la presenza in tribuna di Eziolino Capuano non fa che intensificare le voci di un possibile ritorno dell’esperto allenatore campano.

Foggia-Giugliano 1-2: il tabellino

FOGGIA (4-3-3): Perina; Salines (38’st Silvestro), Ercolani, Camigliano, Felicioli (1’st Vezzoni); Tascone (18’st Orlando), Danzi, Gargiulo (18’st Mazzocco); Zunno (1’st Santaniello), Murano, Emmausso.

Allenatore: Brambilla

GIUGLIANO (4-3-3): Barosi; Valdesi, Solcia, Caldore, La Vardera (32’st Romano); Giorgione, Maselli (12’st Celeghin), De Rosa; Masala (12’st Ciuferri), Padula (12’st De Paoli), Njambe (21’st Oyewale).

Allenatore: Bertotto

Marcatori: 18’pt, 36’pt De Rosa (G), 46’pt Murano (F)

Ammoniti: Salines (F), Ercolani (F), Romano (G)

Espulsi: 49’st Ercolani (F)