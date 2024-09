MOLFETTA (BARI) – È stato condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione un 58enne di Molfetta accusato di violenza sessuale aggravata su minore per aver costretto «con violenza» un 15enne del posto a «subire atti sessuali».

La sentenza, al termine del processo di primo grado, è stata emessa nei giorni scorsi dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani, Domenico Zeno: l’imputato, condannato all’interdizione dai pubblici uffici e legale per tutta la durata della pena, dovrà anche pagare le spese processuali e risarcire le parti civili per complessivi 10mila euro, oltre alle spese di costituzione di parte civile pari a 3mila euro.

Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, sono iniziate a giugno dello scorso anno, quando il padre del minore, assistito dall’avvocato Marco Di Bartolomeo, si è presentato in caserma, a Molfetta, in via Vittime di Nassiriya, denunciando ai militari della Stazione la presunta violenza subita dal figlio, all’epoca dei fatti appena 14enne.

Un presunto abuso sessuale, il trauma più diffuso tra i minori, avvenuto per strada, in pieno giorno, a Ponente.

L’episodio

Dai primi accertamenti svolti dagli inquirenti molfettesi è emerso che, in effetti, in un solo episodio, l’uomo avrebbe costretto «con violenza il minore a subire atti sessuali, in particolare dopo essersi illecitamente allontanato dal domicilio (in quel periodo era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare) incontrava il minore sulla pubblica via e, dopo avergli afferrato con violenza la mano, la infilava nei propri pantaloni facendosi toccare i genitali e baciandolo, altresì, su una guancia».

Una presunta violenza sessuale, quest’ultima, avvenuta il 2 giugno 2023, che sarebbe stata «interrotta soltanto grazie all’intervento dei vicini di casa, che dai balconi avevano assistito all’evento ed erano scesi in strada per fermarlo».

Al 58enne, volto noto alle forze dell’ordine, con precedenti specifici e tuttora rinchiuso nel carcere di Trani, è stata contestata anche l’aggravante di aver «commesso il fatto in danno di un minore che non aveva ancora compiuto i 18 anni, durante il periodo in cui era ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare», è scritto agli atti. «In qualità di avvocato difensore del padre del minore – ha affermato Di Bartolomeo – riservo il massimo rispetto per la sentenza emessa a Trani, ovviamente non ancora definitiva.

Purtroppo, però, nessuno ridarà mai alla parte offesa la serenità di un tempo: i bambini e le donne non dovrebbero essere mai toccati», ha concluso. Le motivazioni saranno rese note entro 90 giorni.

Lo riporta quotidianodipuglia.it