Informazione e web

La rete è ormai parte integrante del nostro ambiente circostante, e difficilmente saremmo in grado di trascurarla o addirittura fingere non esista, anche perché la sua utilità è indubbia quando ci permette di comunicare, oppure di distrarci o altro ancora. D’altro canto, i rischi conseguenti, che sono i medesimi della vita reale, tendiamo a dimenticarli sulla stupida presunzione che sia anche il terreno dell’irrealtà o della finzione, mentre è l’esatto contrario, cioè l’universo in cui la quotidianità si amplifica. Un atto di bullismo, di discriminazione o addirittura una calunnia o un’ingiuria della vita reale, trasportati nel mondo virtuale risultano notevolmente propagati o aggravati e le conseguenze sono quanto mai difficili da fronteggiare.

Non è infrequente adottare sulla rete atteggiamenti che per nessuna ragione al mondo adotteremmo di persona e viceversa riteniamo perfettamente ammissibili o quantomeno sopportabili se ivi ricondotti, ad esempio per mano dei cosiddetti “leoni da tastiera”. Senza contare che tali stupide manifestazioni del pensiero o atteggiamenti, quando non offensivi o addirittura criminali, diventano oggetto di ripetitiva imitazione ed ammirazione.

Tale sciatteria ha persino contagiato di recente, alcuni organi di stampa cittadina, che hanno diffuso un video, infelicemente umoristico, in cui un individuo travestito in malo modo spaventa i passanti, lanciando in terra un bambolotto di plastica. Al di là dell’infantile comicità, innanzitutto è da rimarcare che è assolutamente vietata la pubblicazione di documentazione video che ritragga chiunque non desti pubblico interesse senza il consenso dei protagonisti.

Poi va ricordato che questi comportamenti presuntivamente banali e ritratti, possono mettere e mettono a repentaglio l’incolumità degli avventori, nell’eventualità siano malati di cuore o perdano l’equilibrio battendo il capo. In questi casi la circostanza che tale pubblicazione nasconda una ingiustificata finalità di lucro a scapito dei malcapitati,renderebbe una richiesta di risarcimento oltremodo opportuna, giustificata e per giunta gravosa.

In realtà tutto questo non fa altro che evidenziare il degrado a cui gli attuali organi di informazione possano abbassarsi, quasi non ci fossero altre ben più rilevanti notizie da divulgare, ma soprattutto che esiste una lotta al ribasso, o meglio all’ultimo click, la quale degrada l’informazione stessa e riduce inevitabilmente la propria credibilità. E veniamo al vero punto dolente della questione, cioè quella delle informazioni trasmesse via web. A questo proposito si può ben affermare che la stragrande maggioranza di esse è capziosa quando nonfuorviante, oppure palesemente falsa, benché rappresenti un bene di consumo a tutti gli effetti. Quando è gratuitamentereperibile presso la rete, non vuol dire che non rappresenti un costo o un impegno per chi la fornisca ed è quindi opportuno analizzarne attentamente la fonte e soprattutto diffidare da quelle in cui non è indicata chiaramente, poiché è sempre di natura truffaldina in questi casi. Per giunta anche quando essa è opportunamente documentata non ne va trascurata lacredibilità che si guadagna nel tempo e non certamente pubblicando documentazione video mediocre ed insulsasenza il consenso di chi di dovere come nell’esempio citato.