MANFREDONIA (FOGGIA) – Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza Casalino sventano furto in Azienda Agricola di Manfredonia.

Un tentativo di furto presso una Azienda Agricola di Manfredonia in Località Correa è stato sventato questa notte (26/09) dalle guardie giurate dell’Istituto di Vigilanza Casalino.

Intorno alle ore 01.00 circa è pervenuta, dall’impianto di antintrusione della Azienda Agricola, una segnalazione di manomissione della rete elettrica e successivamente di allarme intrusione, presso la centrale operativa dell’Istituto di Vigilanza.

Allertato immediatamente il personale in servizio in zona, l’autopattuglia prontamente intervenuta ha trovato un grosso foro nella recinzione e la porta dell’autorimessa dei mezzi agricoli completamente aperta e con le serrature divelte.

I malfattori non hanno fatto in tempo ad asportare alcun mezzo per l’intervento repentino dell’autopattuglia dell’Istituto. Sul posto intervenivano anche i Carabinieri per le opportune constatazioni.