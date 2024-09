Manfredonia. In Rosa Raccolta fondi al Ginger Food&Drink per sostenere la ricerca sul tumore al seno

Anche quest’anno il Ginger Food&Drink di Manfredonia si tinge di rosa per un’iniziativa benefica di grande impatto: la raccolta fondi e sensibilizzazione per la lotta contro il tumore al seno, a sostegno della campagna promossa dalla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. A partire da oggi e fino al 7 ottobre, all’interno del locale sarà disponibile un’urna dell’AIRC, dove i clienti potranno lasciare il loro contributo a favore di chi combatte contro il cancro al seno.

L’iniziativa “In Rosa” si inserisce in un contesto di solidarietà e partecipazione attiva, rivolta sia alla raccolta fondi per la ricerca medico-scientifica, sia al supporto emotivo e morale per tutte le persone che affrontano questa difficile battaglia. Con il simbolo del nastro rosa, emblema internazionale della lotta contro il cancro al seno, il Ginger Food&Drink vuole sensibilizzare e coinvolgere il pubblico nella consapevolezza di quanto sia fondamentale sostenere la ricerca e non lasciare sole le donne che lottano quotidianamente contro la malattia.

La collaborazione con la Fondazione AIRC è un chiaro segno di impegno verso una causa che riguarda moltissime persone in Italia e nel mondo. AIRC, da sempre in prima linea nella raccolta fondi e nel finanziamento di progetti di ricerca all’avanguardia, lavora costantemente per migliorare le cure e aumentare le possibilità di prevenzione.

L’obiettivo è duplice: da un lato raccogliere fondi per continuare a finanziare la ricerca oncologica, dall’altro sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione e del supporto a chi sta affrontando il tumore al seno. Ogni contributo, grande o piccolo che sia, rappresenta un passo in avanti nella lotta contro il cancro e un messaggio di vicinanza a chi non deve sentirsi solo.

“Non lasciamo solo chi lotta”, è questo il messaggio che il Ginger Food&Drink vuole trasmettere attraverso “In Rosa”. Un invito a tutti i frequentatori del locale e a chiunque voglia contribuire, a fare la propria parte, in modo che insieme si possa continuare a dare un supporto concreto a chi sta combattendo e a chi, con dedizione, si impegna ogni giorno nella ricerca.

Partecipare è semplice: basta recarsi al Ginger Food&Drink entro il 7 ottobre e lasciare il proprio contributo nell’urna dedicata. Perché ogni gesto conta e, uniti, possiamo fare la differenza.