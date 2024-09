“Mònde” festeggia il cinema e i cammini e invita al mutamento

Ritorna anche quest’anno “Mònde”, la festa del Cinema sui Cammini della città di Monte Sant’Angelo. Il festival, in programma dal 3 al 6 ottobre per la direzione artistica di Luciano Toriello, si prepara a celebrare la sua settima edizione in occasione di Monte Sant’Angelo Capitale della Cultura di Puglia 2024.

Attesi nella cittadina dei due Siti UNESCO tantissimi attori, registi e produttori per un programma fitto che proporrà proiezioni, walk show, matinée dedicati alle scuole, tre coinvolgenti cammini, laboratori, mostre e momenti di spettacolo dal vivo.

Il Tema

Dopo la chiamata all’avventura dello scorso anno, la direzione artistica di “Mònde” ha deciso di dedicare la sua settima edizione al tema dei “Mutamenti”. Ancora una volta, dunque, si torna a condividere riflessioni collettive sul tema della restanza, dello spaesamento, della sfida privata e collettiva.

Decidere di restare, infatti, a volte richiede lo stesso coraggio di mettersi in cammino, di andare via, lontano. Decidere di rimanere, forse un’eresia o un impegno civile, significa combattere una lotta quotidiana, fatta di piccoli gesti, per salvaguardare e proteggere i luoghi non dall’arrivo dell’estraneo, ma da chi vi abita dentro come un’anima morta. Restare, come ha scritto l’antropologo Vito Teti, vuol dire raccogliere i cocci, ricomporli, tornare sui propri passi per cercare insieme una strada nuova e per scoprire, come se fosse una vera e propria rivelazione, quanto è ancora vivo tutto quello che abbiamo creduto fosse morto.

“È arrivato il momento, per chi almeno una volta nella vita è rimasto da sradicato nella sua comunità, di provare un sentimento interiore di sfida, di spaesamento. È arrivato il momento di compiere una rivoluzione intima per costruire il mondo nuovo, diventando protagonisti di un antico e rinnovato mutamento”, spiega Luciano Toriello, regista e direttore artistico del festival.

Gli ospiti

Il festival, che partirà giovedì 3 ottobre, vedrà molti attori e registi partecipare ad appuntamenti speciali, proiezioni e walk show; veri e propri momenti di conversazione e confronto con il pubblico. Ospite della prima giornata, nel walk show condotto dal giornalista Felice Sblendorio, sarà Gianmarco Saurino, attore foggiano impegnato fra televisione, cinema e teatro; e protagonista di alcune serie di successo come “Doc – Nelle tue mani”, “Leonardo”, “Che Dio ci aiuti” e “Per Elisa – Il caso Claps”. Venerdì 4 ottobre spazio al regista Gianni De Blasi e al suo “L’ultima settimana di settembre”, un film drammatico che racconta la storia di un uomo, interpretato da Diego Abatantuono, che ha progettato di suicidarsi il giorno del suo compleanno, nonostante i bivi della vita e del caso. Sabato 5 ottobre a Monte Sant’Angelo arriverà Fabrizio Ferracane, attore candidato spesso ai David di Donatello per i suoi ruoli nei film diretti da Marco Bellocchio, Francesco Costabile, Andrea Segre, Saverio Costanzo, che presenterà lo straziante “Misericordia”, l’ultimo film di Emma Dante. Domenica 6 ottobre, a chiusura del festival, il secondo walk show dell’edizione con l’attrice Lidia Vitale, protagonista in film di grande successo come “Ti mangio il cuore”, “Esterno Notte”, “Vangelo secondo Maria” e “Il primo giorno della mia vita”.

Le proiezioni

Anche il programma delle proiezioni di “Mònde” partirà giovedì 3 ottobre alle ore 18.30, subito dopo l’inaugurazione della mostra “Asini dotti. In cammino lungo la Via Francigena” di Marcello Moscara (a cura di Carmelo Cipriani), con il documentario “Asini dotti” di Francesco De Giorgi e Giovanni Iavarone. Venerdì 4 ottobre, alle ore 17.15, spazio al documentario di Gianluca Gargano, “In viaggio con lei”; mentre alle ore 19.00 la proiezione di “Tutto quello che sarà”, alla presenza del regista Renato Chiocca. Alle ore 20.45, a conclusione di giornata, la proiezione del film “L’ultima settimana di settembre”, alla presenza del regista Gianni De Blasi.

Nel pomeriggio di sabato 5 ottobre si parte con “L’eco delle campane d’inverno” di Davide Casarotti (ore 17.30), per poi proseguire alle ore 19.00 con il David di Donatello Giulio Mastromauro e il suo “Bangarang”, premio Speciale ad “Alice nella Città”, sezione autonoma del Festival del Cinema di Roma. Alle ore 20.30 spazio a “Misericordia” di Emma Dante.

Domenica alle ore 17.30 arriva “Ardeidae” di Chiara Faggionato; alle 18.30 una proiezione per i più giovani con “Il ragazzo e la tigre” di Brando Quilici e il film finale dell’edizione (alle ore 21.00): “Palazzina Laf”, il film di Michele Riondino tratto dal libro di Alessandro Leogrande, “Fumo sulla città”, candidato a 7 David di Donatello e vincitore nella categoria “Miglior regista esordiente”.

I cammini

Confermati, anche per la settima edizione, i cammini di “Mònde”, un punto di riferimento per tutti gli avventurosi appassionati di natura e storia, meraviglia e bellezza. Quest’anno sono in programma nel weekend del festival ben tre cammini organizzati in collaborazione con l’Associazione Monte Sant’Angelo Francigena e MooVeng. Il primo cammino è in programma venerdì 4 ottobre: “Antiche Vie del Mare. Da Monte Sant’Angelo alla costa di Mattinata” con la guida di Matteo Falcone. Sabato 5 ottobre due cammini: “Alla scoperta degli eremi di Pulsano attraversando il canyon di Valle Campanile” con Andrea Stuppiello e l’escursione in bike “Alla scoperta dell’Abbazia Santa Maria di Pulsano” con Michele Simone. Al termine dei cammini è in programma un appuntamento speciale con un reading musicale, “Memorie dal convento”, a cura dell’attrice Lidia Vitale. Domenica, invece: “Alla ricerca del colosso della Foresta Umbra” con Matteo Falcone e l’escursione in bike “Foresta Umbra Unesco” con Michele Simone. Al termine dei cammini è in programma il reading musicale dell’attrice Claudia Lerro con la musica del gruppo Rione Junno.

Gli eventi speciali

Oltre le proiezioni, gli incontri e i cammini, “Mònde” proporrà alcuni appuntamenti speciali. Si parte con l’inaugurazione e i saluti istituzionali in programma giovedì 3 ottobre alle ore 17.00, per poi proseguire con tre appuntamenti curati dalla Residenza Culturale Cinema di Monte Sant’Angelo 2024: giovedì alle 21.15 con la proiezione dei documentari della residenza, introdotti dall’intervento dell’antropologa Laura Marchetti; mentre venerdì e sabato (alle ore 9.30) due momenti formativi dedicati alle scuole. Venerdì 4, invece, alle ore 18.00 appuntamento con la presentazione del libro di Carlos Solito, “Il cammino di Padre Pio. Da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo” (San Paolo Edizioni). Sabato 5, alle ore 17.00, un laboratorio per ragazzi – a cura di Mira Aps – “Il cammino dell’Uomo. Laboratorio di antropologia evolutiva”.

Tutti gli eventi sono gratuiti fino ad esaurimento posti. Il programma del festival è possibile consultarlo sul sito ufficiale a questo link.

“Mònde – Festa del Cinema sui Cammini” è un’iniziativa realizzata nell’ambito dell’Apulia CineFestival Network 2024 con il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission, nell’intervento “Promuovere il Cinema 2024”, finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dalla Fondazione AFC a valere su Risorse POC Puglia 204-2020, Azione 6.7. Con il contributo di Comune di Monte Sant’Angelo, Teatro Pubblico Pugliese, nel programma del Comune di Monte Sant’Angelo – Capitale Cultura di Puglia 2024; e di La Massarìa e ADTM. Gli interventi di digitalizzazione sono finanziati dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito del progetto TOCC – Transizione Digitale.