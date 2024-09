Da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre arrivano in Puglia 400 atleti di Orienteering, provenienti da 16 nazioni, che si metteranno alla prova sulle diverse distanze per conquistare punti importanti per l’accesso alle tappe di Coppa del Mondo.

“Proprio da un mondiale di Orienteering organizzato due anni fa sul Gargano, abbiamo posizionato la Puglia sulla scena nazionale e internazionale per gli sport all’aria aperta, più in generale per quelli che associano il contatto con la natura e i borghi: l’ossatura dell’identità pugliese oltre il mare”, ha detto il vicepresidente e assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese.

“La designazione della Puglia a Regione Europea dello Sport 2026 rappresenta il coronamento di nove anni di intenso lavoro guidato dalla nostra visione di uno sport inclusivo, sostenibile e strettamente legato alla valorizzazione del territorio – ha proseguito Piemontese – ed eventi come ‘5 Days Puglia 2024’, con le gare di corsa orientamento tra Vieste, Peschici, Vico del Gargano e la Foresta Umbra, testimoniano il grande potenziale della nostra regione come meta per il turismo sportivo; non solo come teatro per competizioni di livello internazionale, ma anche per svolgere attività che promuovono il binomio sport e salute, uno stile di vita globalmente sano, l’integrazione di politiche contro la violenza di genere e la spinta alla destagionalizzazione turistica”.

Il programma dei “5 Days Puglia 2024 – World Ranking Event”, meeting internazionale organizzato dalla società Park World Tour Italia sotto l’egida di IOF-International Orienteering Federation e FISO-Federazione Italiana Sport Orientamento, con i patrocini di Regione Puglia, e i Comuni di Vieste, Vico del Gargano e Peschici, è ricco di appuntamenti dedicati alla corsa orientamento, tra Vieste, Peschici, Vico del Gargano e Foresta Umbra, con gare riconosciute World Ranking Event, attività di promozione del territorio con percorsi del gusto, incontri con le scuole e momenti di approfondimento sul binomio sport e salute.

Dopo il successo dei Mondiali Master 2022 e della Coppa Italia – Campionato Mediterraneo 2023, la corsa orientamento si ritroverà per vivere la propria passione sportiva in Gargano, territorio ormai divenuto punto di riferimento per la disciplina con mappa e bussola, alla scoperta dei suoi magnifici centri storici, della Foresta Umbra e delle sue tradizioni enogastronomiche.

Grazie al protocollo di intesa siglato tra Regione Puglia, PWT Italia e Filo di Arianna, associazione contro la violenza di genere, saranno previsti durante i cinque giorni, presso uno stand dedicato nel centro gara, momenti informativi nell’ambito della campagna “Allénati contro la violenza” sviluppata in partnership tra Assessorato allo Sport per Tutti e Assessorato al Welfare della Regione Puglia.