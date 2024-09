SAN SEVERO (FOGGIA) – “La rotatoria all’incrocio della “morte” si fa! Il Consiglio Provinciale approva il progetto esecutivo. – lo comunica sulla sua pagina social il Sindaco di Torremaggiore Emilio Di Pumpo –

Con grande soddisfazione mi preme comunicare che oggi il Consiglio Provinciale ha approvato il progetto esecutivo della rotatoria per la messa in sicurezza dell’incrocio tra la SP 142 (ex SS16 Ter) che collega San Severo a San Paolo di Civitate e Torremaggiore e SP 32.

L’ importante crocevia presenta alcune criticità dovute alla non perfetta visibilità per i veicoli provenienti dalla SP 32, che spesso provoca pericoli per la circolazione dei mezzi, tanto da far registrare numerosi incidenti stradali talvolta mortali.

È un piano di riqualificazione importante per il nostro territorio al quale il Consiglio Provinciale di cui faccio parte, ha dedicato massima attenzione e voluto fortemente approvare.

Ringrazio l’Ente Provincia e tutti coloro i quali nelle proprie funzioni hanno lavorato fattivamente al proponimento, allo studio e all’approvazione del progetto esecutivo che a breve verrà finalmente realizzato, garantendo così maggior sicurezza stradale.” conclude il Sindaco.

“Felice di apprendere che, finalmente, un altro progetto della programmazione che approvai in qualità di Presidente della Provincia è in fase di esecuzione.

Nel dicembre 2022 con delibera del Presidente n. 203 del 01/12/2022, infatti, diedi il via libera al progetto per la costruzione di una rotatoria sulla Sp 142 tra San Severo e San Paolo Civitate, da finanziare con fondi di un mutuo apposito con la Cassa Depositi e Prestiti, un intervento che ritenevo urgente e indispensabile per tutelare la sicurezza dei cittadini.

Da allora nonostante diversi incidenti in quel tratto di strada, abbiamo assistito all’ immobilismo totale della nuova Amministrazione Provinciale.

Oggi finalmente dopo due anni e mezzo di attesa, il progetto già pronto e finanziato, arriva in Consiglio Provinciale.

Che dire …..meglio tardi che mai!”.

Lo scrive il Sindaco di Candela Nicola Gatta.