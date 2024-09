Università di Foggia: Al via le iscrizioni al programma di mobilità nazionale “Erasmus Italiano”. Il Rettore Lo Muzio: una grande opportunità per i nostri studenti di ampliare i loro orizzonti formativi in un contesto nazionale

Foggia, 26 Settembre 2024. Erasmus Italiano è un programma di mobilità nazionale istituito con decreto ministeriale n.548 del 28/03/2024 e si basa su convenzioni stabilite tra i diversi Atenei italiani. L’Università di Foggia ha stipulato la convenzione con l’Università degli Studi di Verona e sono in fase di approvazione ulteriori convenzioni con l’Università di Roma Tre, Udine, Parma e Catania.Le convenzioni sono finalizzate a supportare la costruzione di percorsi di studio innovativi che promuovano l’interdisciplinarietà e la flessibilità dell’offerta formativa, rafforzando l’integrazione e la complementarità tra gli atenei convenzionati.

“Il Programma di Mobilità Nazionale rappresenta una grande opportunità per i nostri studenti di ampliare i loro orizzonti formativi in un contesto nazionale. È un’iniziativa che sottolinea il valore dell’apertura e del confronto, pilastri fondamentali per la crescita professionale, culturale e personale. Siamo orgogliosi di offrire ai nostri studenti e studentesse la possibilità di conoscere nuove realtà universitarie, rafforzando allo stesso tempo il nostro impegno nel creare ponti di collaborazione con altre eccellenze accademiche italiane.” Ha dichiarato il Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio

Il bando, pubblicato sul sito unifg.it, è rivolto a studentesse e studenti delle lauree triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico che potranno svolgere un periodo di mobilità di minimo 3 fino a un massimo di 6 mesi in una delle istituzioni partner (al momento solo UNIVR). Come nei casi di mobilità all’estero, prima della partenza è prevista la presentazione di un “learning agreement”, un documento che definisce l’insieme delle attività formative che si intende svolgere nella sede ospitante. Le studentesse e gli studenti dovranno, quindi, far riconoscere, al rientro, un minimo di 12 crediti formativi e un massimo di 30 da conseguire durante il periodo di mobilità.

“L’Erasmus Italiano non è solo uno strumento di mobilità, ma un vero e proprio viaggio attraverso il sapere condiviso delle Università italiane. Offrire ai nostri studenti e studentesse la possibilità di vivere nuove esperienze accademiche in altre città del Paese significa arricchire il loro bagaglio culturale e formativo, spingendoli a confrontarsi con nuove metodologie didattiche e approcci multidisciplinari. È una sfida stimolante che permette loro di personalizzare il proprio percorso e di portare nuove idee e prospettive nel contesto locale”. Ha aggiunto la prof.ssa Caterina De Lucia, delegata rettorale all’Erasmus.

Per il Programma Erasmus Italiano è prevista prima della partenza la presentazione di un accordo di apprendimento (learning agreement) che definisce l’insieme delle attività formative che si intende svolgere presso l’università ospitante e il loro riconoscimento. Il periodo di mobilità deve essere di un minimo di 3 mesi (pari a 90 giorni) fino ad un massimo di 6 mesi. È previsto un contributo per gli studenti e le studentesse che hanno un ISEE 2024 per il diritto allo studio universitario fino a 36.000 euro, erogato compatibilmente con i finanziamenti ministeriali ricevuti.

Per ulteriori informazioni consultare il bando disponibile sul sito unifg.it:

https://www.unifg.it/it/servizi-e-opportunita/opportunita/bandi-studenti/mobilita-studentesca-nellambito-del-programma-mur-dellerasmus-italiano