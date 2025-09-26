Edizione n° 5835

BALLON D'ESSAI

STATO // Fini a ‘Otto e Mezzo’: “Riconoscere lo Stato palestinese è un dovere, farlo ora è simbolico”
25 Settembre 2025 - ore  10:10

CALEMBOUR

FESTA // Orsara e la Polizia di Stato insieme per i festeggiamenti di San Michele
26 Settembre 2025 - ore  09:17

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // 26 Settembre: festa di San Cosma e San Damiano, gemelli e cristiani dediti alla cura dei malati

FESTA 26 Settembre: festa di San Cosma e San Damiano, gemelli e cristiani dediti alla cura dei malati

Spinti da una vocazione superiore, non si facevano pagare per le loro cure, guadagnandosi il soprannome greco di anàrgiri

26 Settembre: festa di San Cosma e San Damiano, gemelli e cristiani dediti alla cura dei malati

San Cosma e San Damiano - Fonte Immagine: famigliacristiana.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Settembre 2025
Attualità //

Oggi, 26 settembre, la Chiesa celebra la memoria liturgica dei fratelli San Cosma e San Damiano, gemelli e cristiani dediti alla cura dei malati.

Nati in Arabia e formatisi in Siria, i due fratelli erano medici speciali: spinti da una vocazione superiore, non si facevano pagare per le loro cure, guadagnandosi il soprannome greco di anàrgiri, che significa “senza denaro”. La loro attenzione verso i malati era anche uno strumento di apostolato, portandoli a sacrificare la propria vita.

Durante il regno dell’imperatore Diocleziano, probabilmente nel 303, i fratelli furono martirizzati: secondo alcune fonti a Ciro, vicino ad Antiochia di Siria, e secondo altre a Egea di Cilicia, in Asia Minore, per ordine del governatore Lisia, prima di essere traslati a Ciro.

Il culto dei Santi Cosma e Damiano è attestato fin dal V secolo e oggi continua a essere ricordato da tutta la comunità cristiana.

Auguri a chi porta il loro nome, custode di un esempio di dedizione e generosità senza prezzo.

Lo riporta potenzanews.net.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Essere umili verso i superiori è un dovere, verso gli eguali è cortesia, verso gli inferiori è nobiltà, verso tutti è la salvezza.” Bruce Lee

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.