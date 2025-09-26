26 Settembre: festa di San Cosma e San Damiano, gemelli e cristiani dediti alla cura dei malati

Oggi, 26 settembre, la Chiesa celebra la memoria liturgica dei fratelli San Cosma e San Damiano, gemelli e cristiani dediti alla cura dei malati.

Nati in Arabia e formatisi in Siria, i due fratelli erano medici speciali: spinti da una vocazione superiore, non si facevano pagare per le loro cure, guadagnandosi il soprannome greco di anàrgiri, che significa “senza denaro”. La loro attenzione verso i malati era anche uno strumento di apostolato, portandoli a sacrificare la propria vita.

Durante il regno dell’imperatore Diocleziano, probabilmente nel 303, i fratelli furono martirizzati: secondo alcune fonti a Ciro, vicino ad Antiochia di Siria, e secondo altre a Egea di Cilicia, in Asia Minore, per ordine del governatore Lisia, prima di essere traslati a Ciro.

Il culto dei Santi Cosma e Damiano è attestato fin dal V secolo e oggi continua a essere ricordato da tutta la comunità cristiana.

Auguri a chi porta il loro nome, custode di un esempio di dedizione e generosità senza prezzo.

