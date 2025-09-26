Edizione n° 5835

DIMISSIONI Caos ‘Lega’ in Puglia: dimissioni di Splendido e malumori sul Gargano

Le dimissioni di Splendido sarebbero scaturite dalle nomine dei commissari di zona annunciate dalla Lega Puglia in vista delle elezioni regionali

Caos 'Lega' in Puglia: dimissioni di Splendido e malumori sul Gargano

Le dimissioni del commissario provinciale della Lega Foggia, Joseph Splendido, sarebbero scaturite dalle nomine dei commissari di zona annunciate oggi dalla Lega Puglia in vista delle elezioni regionali. La situazione rischia di generare un effetto domino all’interno del partito.

Anche Giuseppe Falcone, commissario cittadino della Lega a Peschici e Vico del Gargano, sarebbe pronto a rimettere le proprie deleghe. Falcone denuncia: “Oggi dai social ho appreso che il Gargano è stato assegnato ad altri commissari, senza alcuna revoca ufficiale della mia nomina a coordinatore della Macro Area del Gargano. Ho chiesto spiegazioni alla segreteria federale e al segretario Matteo Salvini. In due piccoli comuni ho circa 50 iscritti alla Lega: nessuno ha i miei numeri. Non capisco perché uno di Serracapriola venga ritenuto più vicino al territorio di me**”. Falcone era stato nominato responsabile della Macro Area del Gargano solo a giugno.

Le nuove nomine sarebbero state decise in una riunione alla quale hanno partecipato i consiglieri regionali Joseph Splendido e Napoleone Cera, Salvatore Di Mattina responsabile della campagna elettorale per Foggia, e il commissario regionale Roberto Marti. In particolare, Cera avrebbe spinto per un allargamento del partito in vista delle Regionali, suddividendo la provincia di Foggia in sei zone. Le nomine, secondo quanto riferito, non avrebbero effetti sugli incarichi già assegnati da Splendido.

Al momento, la lista della Lega sarebbe pronta, ma non è chiaro se Splendido correrà con il simbolo del partito, considerando i rapporti mai idilliaci con Cera. Recentemente, le tensioni si erano manifestate anche su questioni come il Trattamento di Fine Mandato. Da statuto, il commissario provinciale avrebbe dovuto lasciare l’incarico per candidarsi alla Regione, ma al momento i vertici del partito non avrebbero ancora accolto le sue dimissioni.

Lo riporta foggiatoday.it.

1 commenti su "Caos ‘Lega’ in Puglia: dimissioni di Splendido e malumori sul Gargano"

  1. quindi come volevasi dimostrare è ancora una volta colpa di Cera
    ahahhahahahaa
    cazz…v ste bbun
    bravo Cera continua a distruggere tutto che ci fai un piacere
    P.s.
    magari pensa anche a un trasferimento a Fratelli d’Italia cosi affondi anche loro
    ahahhahahahha
    Napoleone… 😀

