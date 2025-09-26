Comune di Foggia: nuovi obiettivi per l’Area Cultura e Partecipate nel PIAO 2025-2027

Con una recente determinazione dirigenziale, il Comune di Foggia ha approvato la rettifica e l’integrazione della delibera n. 1654 del 28 agosto 2025, ridefinendo e assegnando in maniera più dettagliata gli obiettivi al personale dell’Area 10 – Cultura e Partecipate. Il provvedimento, firmato dal dirigente Pio D’Errico e pubblicato all’albo pretorio, rientra nel quadro del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, strumento fondamentale per la programmazione e la valutazione della performance amministrativa.

Il PIAO, introdotto con il decreto legge 80/2021 e successivamente disciplinato dal DPR 81/2022, unifica in un unico documento diversi adempimenti: dal piano della performance a quello dei fabbisogni di personale, fino alle misure di prevenzione della corruzione e al piano per il lavoro agile. Lo scopo è semplificare e rendere più trasparente l’azione amministrativa, legando le risorse disponibili a risultati concreti e misurabili.

Nel caso del Comune di Foggia, il piano approvato dalla giunta comunale lo scorso maggio (delibera n. 116/2025) è diventato la cornice di riferimento per individuare le priorità strategiche dei diversi settori.

All’interno dell’Area 10, che comprende l’Ufficio Cultura, Turismo, Politiche del Lavoro, Abitative e il controllo delle società partecipate, sono stati fissati traguardi specifici. Tra i più rilevanti:

Ricognizione completa del patrimonio abitativo ERP (20% del peso totale), per avere un quadro aggiornato delle disponibilità e delle criticità del patrimonio immobiliare comunale;

Individuazione del fabbisogno manutentivo degli immobili ERP (20%), passaggio essenziale per programmare interventi di ristrutturazione e miglioramento;

Rassegna cinematografica itinerante nelle periferie (30%), con l’obiettivo di valorizzare l’arte cinematografica e portare cultura anche nei quartieri meno centrali;

Misure trasversali come il rafforzamento della trasparenza e della prevenzione della corruzione (10%), la riduzione dei ritardi nei pagamenti (5%), programmi di formazione interna (10%) e la sperimentazione di strumenti di rilevazione della custode satisfaction interna ed esterna (5%).

La distribuzione degli obiettivi è stata dettagliata nell’allegato A alla determinazione, che sostituisce i precedenti documenti approvati ad agosto.

Il provvedimento richiama le norme cardine in materia di gestione delle performance e trasparenza amministrativa, in particolare il decreto legislativo 150/2009 e il decreto 80/2021. Il dirigente ha inoltre certificato la regolarità contabile e la copertura finanziaria, a garanzia della concreta attuabilità delle misure previste.

Come previsto dalla normativa, l’atto è stato firmato digitalmente e resterà pubblicato sull’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, in modo da consentire a cittadini e soggetti interessati di prenderne visione. Copia della determinazione è stata trasmessa anche al Segretario Generale, all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e alla Sindaca.

La scelta di puntare su progetti culturali, come la rassegna cinematografica itinerante, e su attività di efficientamento gestionale indica la volontà dell’amministrazione di coniugare la valorizzazione del territorio con una maggiore attenzione all’organizzazione interna.

Il PIAO, che sarà aggiornato di anno in anno, rappresenta dunque non soltanto un adempimento normativo ma anche un banco di prova per verificare la capacità del Comune di Foggia di trasformare la pianificazione strategica in risultati tangibili per i cittadini.