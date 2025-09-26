Crisi idrica, Tutolo e Barone in Prefettura a Foggia: “Situazione ormai insostenibile in Capitanata”

La crisi idrica che sta piegando la Puglia, e in particolare la Capitanata, è arrivata al centro del dibattito politico. Questa mattina, davanti alla Prefettura di Foggia, si è tenuta una conferenza stampa convocata dai consiglieri regionali Antonio Tutolo (PlP) e Rosa Barone (M5S), che hanno denunciato la gravità di una situazione definita “ormai insostenibile” e sollecitato interventi immediati da parte delle istituzioni regionali e nazionali.

Il cuore del problema resta l’agricoltura, settore vitale per l’economia della Capitanata e dell’intera regione. Le riserve idriche sono ai minimi storici, i consorzi di bonifica hanno ridotto le forniture, e migliaia di ettari rischiano di restare incolti. “Non possiamo assistere inermi al collasso del comparto primario – ha dichiarato Tutolo –. La Capitanata è la granai d’Italia, ma senza acqua non c’è futuro. Gli agricoltori sono allo stremo, e con loro l’intera filiera agroalimentare che rappresenta uno dei motori dell’economia pugliese”.

La conferenza stampa davanti alla Prefettura non è stata una scelta casuale: “Vogliamo richiamare l’attenzione dello Stato – hanno spiegato i due consiglieri –. Questa emergenza non può ricadere solo sulle spalle della Regione Puglia. Serve un impegno diretto del Governo, sia sul piano degli investimenti che su quello della gestione delle risorse, anche valutando un piano straordinario di trasferimenti idrici da altre regioni”.