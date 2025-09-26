Foggia: il 30 settembre l'inaugurazione del nuovo Centro di Simulazione Chirurgica e del Reparto di Chirurgia Generale Universitaria

Al Policlinico di Foggia, martedì 30 settembre 2025, sarà presentato il nuovo Centro di Simulazione Chirurgica dell’Università di Foggia e il Reparto di Chirurgia Generale a direzione universitaria, inaugurando una nuova fase per la formazione medica avanzata nella città.

L’evento, dal tema “Simulare per formare: il ruolo della simulazione nella didattica chirurgica”, inizierà alle ore 10.00 presso il Palazzo di Vetro del Policlinico, secondo piano. Durante la mattinata, si terrà una sessione scientifica di formazione chirurgica in diretta dalla sala operatoria.

Tra gli interventi principali:

Giuseppe Della Rotonda , Comandante Istruttore su Airbus A320, parlerà di simulazione come training per piloti ;

, Comandante Istruttore su Airbus A320, parlerà di ; Ing. Fabio Carfagna (Simulation Center Humanitas, Milano) approfondirà la simulazione chirurgica come nuova frontiera della formazione medica ;

(Simulation Center Humanitas, Milano) approfondirà ; Prof. Nicolò Buffi (Humanitas, Milano) illustrerà i curricula formativi in chirurgia con il modello dell’urologia italiana ;

(Humanitas, Milano) illustrerà i ; Prof. Roberto Bellotti (Università di Bari Aldo Moro) discuterà l’ integrazione tra realtà virtuale, aumentata e robotica in chirurgia e il ruolo dell’IA;

(Università di Bari Aldo Moro) discuterà l’ e il ruolo dell’IA; Prof. Ugo Falagario (Università di Foggia) presenterà il nuovo Centro di Simulazione Chirurgica di Foggia, evidenziandone obiettivi, prospettive e benefici per studenti e medici in formazione.

Durante la mattinata saranno consegnati riconoscimenti al Prof. Luigi Cormio e ai Dottori Pasquale Annese e Mario De Siati, dai Professori Giuseppe Carrieri e Carlo Bettocchi.

Alle ore 11.00 sarà presentato il Reparto di Chirurgia Generale a direzione universitaria, diretto dal Prof. Antonio Ambrosi, situato al secondo piano del plesso Maternità, comprensivo delle Strutture Semplici di Senologia (Dott. Marcello Di Millo) e Chirurgia Mininvasiva (Dott. Giovanni Di Gioia).

Il taglio del nastro e la visita guidata del Centro di Simulazione Chirurgica sono previsti per le ore 12.00.

Tra i partecipanti ai saluti istituzionali: Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, Assessore alla Sanità Raffaele Piemontese, Preside della Facoltà di Medicina Prof. Giuseppe Carrieri, Rettore Prof. Lorenzo Lo Muzio, Arcivescovo Mons. Giorgio Ferretti, Commissario Straordinario Giuseppe Pasqualone, Direttore Dipartimento Scienze Mediche Prof. Gaetano Serviddio, e Direttore Dipartimento Medicina Clinica Prof. Maurizio Margaglione.