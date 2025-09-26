Foggia, sconto di pena per Simone Russo nel caso dell’accoltellamento della zia

La Corte d’Appello di Bari ha ridotto la condanna a 7 anni e 3 mesi inflitta a Simone Russo, 26 anni, condannato per il tentato omicidio della zia Anna Laccetti avvenuto il 3 giugno 2023 nel palazzo ex Onpi di Foggia. In primo grado, la pena era stata di 11 anni, 9 mesi e 23 giorni.

La riduzione è stata concessa in seguito alla confessione dell’imputato e alla richiesta di scuse per quanto accaduto: “Appena uscirò dal carcere cercherò di risarcire i danni a mia zia”. Il difensore, avv. Salvatore Vescera, ha rinunciato ai principali motivi d’appello per ottenere l’assoluzione o la derubricazione del reato, chiedendo invece lo sconto di pena per le attenuanti generiche.

La vittima, colpita da più fendenti a fianco, torace e scapola, era stata ricoverata in pericolo di vita per uno shock emorragico e operata d’urgenza. La dinamica dei fatti, ricostruita dalla Procura e dalla Polizia, evidenzia che l’aggressione è avvenuta durante una lite tra la zia e la compagna di Russo, Sara Medaino, coimputata, che in primo grado aveva ricevuto 6 anni e 8 mesi, ridotti a 5 anni e 4 mesi grazie alla legge Cartabia.

All’accoltellamento aveva partecipato anche un familiare minorenne di Russo. La vittima, intercettata in ospedale, confermò più volte che entrambi gli aggressori erano responsabili del ferimento, raccontando di essere stata colpita con pugni e calci e ferita con un coltello.

Russo resta detenuto nel carcere di Matera. La vicenda si colloca in un contesto complesso: il palazzo ex Onpi, già teatro in passato di episodi criminali, ha visto una escalation di violenze, tra cui omicidi e sequestri di droga e armi. La Corte d’Appello ha considerato il comportamento processuale e la confessione dell’imputato per concedere le attenuanti, determinando così lo sconto di pena in appello.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.