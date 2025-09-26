Clamorose novità sul caso di Garlasco. All’alba di venerdì 26 settembre sono scattate perquisizioni da parte di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni dei familiari di Andrea Sempio e di alcuni ex investigatori e magistrati che parteciparono alle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Tra le residenze perquisite figura anche quella di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia che nel 2017 dispose l’archiviazione del fascicolo a carico di Sempio.

Secondo la Procura di Brescia, l’ipotesi di reato nei confronti di Venditti è di corruzione in atti giudiziari: gli investigatori sarebbero sulle tracce di possibili flussi di denaro provenienti dalla famiglia Sempio e finalizzati a ottenere l’archiviazione.

Le anomalie nelle indagini del 2017

Gli inquirenti bresciani parlano di “anomalie” nelle indagini di allora: omissioni nella trasmissione di intercettazioni ambientali, contatti poco chiari con la sezione di polizia giudiziaria e interrogatori di durata anomala. La breve audizione di Andrea Sempio, osservano, lascerebbe trasparire che la sua famiglia conoscesse in anticipo le domande dei pubblici ministeri.

Le perquisizioni e l’appunto sul block notes

Le perquisizioni hanno riguardato le abitazioni dell’ex procuratore a Pavia, Genova e Campione d’Italia, dove Venditti ricopre l’incarico di presidente del Cda del Casinò. Ispezionate anche le dimore di Giuseppe Sempio, della moglie Daniela Ferrari e dello stesso Andrea, oltre a quelle di tre zii paterni e di due ex carabinieri in servizio nella PG pavese.

Al centro dell’inchiesta un appunto manoscritto sequestrato a casa dei Sempio: “Venditti / gip archivia X 20-30 euro”. La data riportata sarebbe febbraio 2016, ritenuta erroneamente anticipata di un anno. Per la Procura, la grafia apparterrebbe a Giuseppe Sempio.

Parallelamente, gli accertamenti bancari della Finanza hanno rintracciato movimenti di oltre 30mila euro, confluiti sul conto di Giuseppe Sempio a inizio 2017 e provenienti da parenti stretti. Una parte della cifra, circa 33mila euro, non avrebbe trovato giustificazione.

La difesa dei Sempio: “Non c’è corruzione”

L’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, ha respinto le ipotesi accusatorie: “Sono sereni e collaborano con gli inquirenti”, ha dichiarato. “Le cifre citate, 20 o 30mila euro, sono troppo esigue per ipotizzare la corruzione di un magistrato di quel livello”. “Quell’appunto era solo un preventivo di spese legali”. Lovati ha inoltre chiesto una perizia calligrafica per verificare la reale paternità dei biglietti manoscritti.

Le reazioni delle parti civili e di Stasi

Francesco Compagna, legale della famiglia Poggi, ha parlato di “paradosso dei paradossi” e di un clima di “colpi bassi” che rischia di minare la credibilità della giustizia. “I genitori di Chiara sono sconcertati, questa è una ferita che non si rimargina”, ha detto.

Di segno opposto il commento di Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, che ha sottolineato “l’inaudita gravità” dei fatti contestati, ricordando come le indagini originarie che portarono in carcere il suo assistito siano state segnate da errori.

Nel frattempo, il gip di Pavia Daniela Garlaschelli ha concesso una proroga di 70 giorni per l’incidente probatorio disposto nella nuova inchiesta sul delitto. I consulenti nominati – la genetista Denise Albani e l’esperto dattiloscopico Domenico Marchigiani – avevano chiesto più tempo per gli accertamenti. L’udienza è stata aggiornata al 18 dicembre.

