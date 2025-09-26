Edizione n° 5835

STATO // Fini a ‘Otto e Mezzo’: “Riconoscere lo Stato palestinese è un dovere, farlo ora è simbolico”
25 Settembre 2025 - ore  10:10

CALEMBOUR

FESTA // Orsara e la Polizia di Stato insieme per i festeggiamenti di San Michele
26 Settembre 2025 - ore  09:17

Giovane sequestrato in piazza da banditi incappucciati

Giovane sequestrato in piazza da banditi incappucciati

Raid ieri sera a Vittoria, vittima figlio di un noto commerciante

Raid ieri sera a Vittoria, vittima figlio di un noto commerciante

Un sequestro di persona è avvenuto ieri sera in una piazzetta del rione Forcone di Vittoria, nel Ragusano. Un giovane, figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo della zona, è stato prelevato da due sconosciuti col volto coperto arrivati su una Panda nera e portato via.

Prima di prenderlo gli autori del sequestro lo avrebbero chiamato per nome e avrebbero detto ad altri giovani presenti di non preoccuparsi perché era soltanto lui l’obiettivo. I due parlavano in italiano, con voce di adulti. Saliti sull’auto con la vittima sono andati via scortati da una Panda bianca. Il giovane non è stato ancora ritrovato.

Lo riporta l’ANSA

