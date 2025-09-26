Le associazioni animaliste di San Severo unite: “Basta circhi con animali. È il

momento di scegliere la civiltà.”

Le associazioni animaliste di San Severo – ENPA, Animalisti Italiani, Animal

Liberation, CoscienzAnimale, LEIDAA, insieme a numerosi cittadini – lanciano un

appello forte e chiaro contro l’uso di animali nei circhi, definendo questa pratica

anacronistica, crudele e priva di valore educativo che resiste ancora in Italia

nonostante l’evoluzione della sensibilità collettiva e delle normative internazionali.

Nonostante siamo nel 2025, in Italia esistono ancora spettacoli che sfruttano esseri

senzienti come strumenti di intrattenimento, ignorando il crescente consenso etico e

scientifico a favore della loro tutela.

Dietro il tendone: la sofferenza nascosta

Le associazioni animaliste di San Severo insieme a molti cittadini sensibili alla difesa

dei diritti degli animali, si oppongono fermamente all’utilizzo di animali nei circhi,

denunciando lo sfruttamento sistematico e le condizioni di vita inadeguate a cui sono

sottoposti.

Dietro la magia delle luci e dei colori dello spettacolo del circo, si nasconde una

realtà di sofferenza: addestramenti basati su metodi violenti e coercitivi, viaggi lunghi

ed estenuanti in gabbie piccole e anguste, isolamento sociale e privazione delle

esigenze etologiche fondamentali. In pratica una realtà che si scontra con qualsiasi

forma di rispetto per la vita.

“Mostrare animali ammaestrati non educa, ma diseduca. Fa passare il messaggio

che il dominio umano sia giusto, che la sofferenza altrui sia spettacolo”, affermano le

associazioni.

L’Italia è in ritardo rispetto all’Europa

Oltre 50 Paesi nel mondo, inclusi 27 Stati europei, hanno già vietato o fortemente

limitato l’impiego di animali nei circhi, Paesi come Austria e Regno Unito hanno già

adottato misure concrete, mentre Grecia e Malta hanno imposto un divieto totale,

ponendosi all’avanguardia nella tutela del benessere animale.

E l’Italia? L’Italia resta ancorata a una legge del 1968 ormai superata.

Nel 2017 è stata approvata una legge per il superamento dell’uso di animali nei

circhi, ma il decreto attuativo è bloccato dal 2022, impedendone l’entrata in vigore.

Un nuovo circo è possibile: senza gabbie e senza catene

Le associazioni promotrici invitano i cittadini a non acquistare biglietti per spettacoli

che utilizzano animali, scegliendo forme di intrattenimento moderne, basate sul

talento umano, sull’autentica arte circense, sulla musica, sull’acrobatica e sul rispetto

per ogni forma di vita, liberi da ogni forma di sfruttamento animale.

“Un circo senza gabbie è possibile, e già esiste. Sostenerlo è una scelta etica,

culturale e di civiltà.”

Le associazioni si rivolgono alle istituzioni locali, esortandole a vietare

l’attendamento di circhi con animali nella città di San Severo, sostenendo la

diffusione di una cultura del rispetto e della tutela degli esseri viventi.

Unisciti al cambiamento

Infine, le associazioni chiedono a tutte le cittadine e i cittadini di fare scelte

consapevoli, etiche e responsabili, capaci di influenzare positivamente il

cambiamento e di costruire una società in cui la libertà e la dignità siano un diritto di

tutti gli esseri viventi.

Per un circo senza gabbie. Per un futuro senza catene.

Sabato 27 settembre alle 17.00 la società civile di San Severo si riunirà davanti al

circo per protestare contro l’impiego degli animali negli spettacoli circensi

Per un futuro senza catene.

Scegli il rispetto, scegli la libertà.

Dì NO al circo con animali.