Lodi, maxi frode sui crediti d’imposta: bloccati 9,4 milioni di euro

I Finanzieri del Comando Provinciale di Lodi hanno scoperto una ingente frode nel settore dei crediti d’imposta, strumenti fiscali destinati a incentivare gli investimenti delle imprese. L’attività, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Lodi con il supporto delle banche dati del Corpo, ha preso di mira otto società con lo stesso rappresentante legale, concentrandosi sull’utilizzo corretto dei crediti introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, destinati a imprese che investono in beni strumentali nelle regioni del Sud Italia.

Le indagini hanno accertato che, nel 2024, le società avevano richiesto oltre 9,4 milioni di euro di crediti d’imposta per presunti investimenti pari a 22 milioni di euro. I sopralluoghi nei siti produttivi dichiarati hanno rivelato che molti erano totalmente inesistenti, mentre altri coincidevano con abitazioni private di cittadini ignari del meccanismo fraudolento. Nessun elemento riconducibile alle società richiedenti è stato rinvenuto.

Per evitare l’uso indebito dei crediti attraverso cessioni o rimborsi, l’Autorità Giudiziaria ha autorizzato il blocco dei modelli F24 relativi ai crediti fittizi, con segnalazioni agli uffici finanziari competenti. La misura tutela il corretto versamento degli oneri tributari e contributivi prima che il danno erariale si concretizzi.

Il rappresentante legale delle otto società è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Lodi per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.).

Il contrasto a queste frodi mira a garantire la corretta destinazione delle risorse pubbliche, attraverso un’azione integrata di prevenzione e repressione che comprende sequestro preventivo dei crediti fittizi e sospensione delle deleghe di pagamento contenenti crediti inesistenti. La responsabilità degli indagati sarà definita solo al termine del giudizio penale, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza prevista dall’art. 27 della Costituzione.