Manfredonia, Marasco lascia la LEGA: "Ritorno indipendente dalla mala politica"

“Dopo circa 50 anni di volontariato e impegno di pubblica utilità, è arrivato il momento di raccogliere i frutti del mio lavoro. Ma non voglio che i miei sforzi siano strumentalizzati da partiti o simboli. Voglio essere eletto per quello che sono, per il mio impegno e la mia dedizione, non per un’etichetta politica. Il popolo deve poter scegliere una persona, non un simbolo. Giuseppe Marasco