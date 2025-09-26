Edizione n° 5836

Home // Manfredonia // Manfredonia, Marasco lascia la LEGA: “Ritorno indipendente dalla mala politica”

POLITICA Manfredonia, Marasco lascia la LEGA: “Ritorno indipendente dalla mala politica”

"Dopo circa 50 anni di volontariato e impegno di pubblica utilità, è arrivato il momento di raccogliere i frutti del mio lavoro"

Manfredonia, Marasco lascia la LEGA: "Ritorno indipendente dalla mala politica"

Giuseppe Marasco - ph Saverio de Nittis

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Settembre 2025
Manfredonia // Politica //
“Dopo circa 50 anni di volontariato e impegno di pubblica utilità, è arrivato il momento di raccogliere i frutti del mio lavoro. Ma non voglio che i miei sforzi siano strumentalizzati da partiti o simboli. Voglio essere eletto per quello che sono, per il mio impegno e la mia dedizione, non per un’etichetta politica. Il popolo deve poter scegliere una persona, non un simbolo. Giuseppe Marasco
N.B. a presto vi farò sapere dove sarò candidato per le Regionali 2025.”
Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.

3 commenti su "Manfredonia, Marasco lascia la LEGA: “Ritorno indipendente dalla mala politica”"

  3. 🤡🤡🤡🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️😂😂😂

    Ma ancor più 🤡🤡🤡 sono quelli che l’hanno votato e lo sostengono ancora 🤣🤦‍♂️

