Manfredonia, secondo incontro partecipativo sul PEBA: la città punta sull’accessibilità

MANFREDONIA (FG) – Si è svolto ieri, nell’aula consiliare del Comune, il secondo incontro partecipativo dedicato al Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), un passaggio fondamentale nel percorso che porterà la città a dotarsi di uno strumento concreto per migliorare l’accessibilità degli spazi pubblici. L’iniziativa ha visto la presenza di cittadini, associazioni, professionisti, amministratori e del Garante per la Disabilità, in un clima di dialogo costruttivo e di confronto aperto. Un’occasione utile per raccogliere storie, segnalazioni di criticità e proposte, con l’obiettivo di costruire insieme una Manfredonia più inclusiva, sicura e a misura di tutti.

Il PEBA mira infatti a garantire il diritto alla mobilità e la piena fruizione di spazi e luoghi pubblici, abbattendo le barriere che ancora limitano la vita quotidiana delle persone con disabilità e, più in generale, di chiunque si trovi in condizioni di fragilità. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai tecnici, alle associazioni e ai cittadini che hanno contribuito con idee e testimonianze, arricchendo un percorso che si annuncia come decisivo per il futuro della comunità sipontina.

Con il PEBA, Manfredonia compie un passo concreto verso l’inclusione e l’accessibilità universale, mirando non solo a rimuovere gli ostacoli urbani, ma anche a favorire l’integrazione sociale e il miglioramento della qualità della vita per tutti i suoi abitanti.