Home // Manfredonia // Manfredonia, Ugo Galli (FI): “Il Comune dimentica l’informazione turistica e non ottiene finanziamenti regionali”

FINANZIAMENTI Manfredonia, Ugo Galli (FI): “Il Comune dimentica l’informazione turistica e non ottiene finanziamenti regionali”

Il Comune non ha inviato, nei termini previsti dall’avviso, alcuna proposta progettuale per il potenziamento e la qualificazione dell’info-point turistico

Manfredonia, Ugo Galli (FI): "Il Comune dimentica l'informazione turistica e non ottiene finanziamenti regionali"

Manfredonia, finanziamenti regionali

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Settembre 2025
Manfredonia // Politica //
“Abbiamo appreso, leggendo il provvedimento regionale del 24 settembre, che il Comune di Manfredonia non ha inviato, nei termini previsti dall’avviso, alcuna proposta progettuale per il potenziamento e la qualificazione dell’info-point turistico.
Ne è scaturita l’impossibilità di accedere alla complessiva somma, pari ad € 1.000.000,00, di cui € 198.600,00, assegnati alla provincia di Foggia.
Viceversa, sono state finanziate -per citarne alcune- le iniziative formulate dai Comuni di Biccari, Monte Sant’Angelo, Bovino, Mattinata, Vico del Gargano, Peschici e San Giovanni Rotondo.
Una modalità, davvero singolare, di sostenere e promuovere il turismo sipontino
Evidentemente si ritiene che sia sufficiente diffondere dati, circa il presunto incremento turistico, che cittadini, operatori e commercianti reputano poco rispondenti alla realtà effettiva!”
Lo riporta su Facebook, Ugo Galli Consigliere.

1 commenti su "Manfredonia, Ugo Galli (FI): “Il Comune dimentica l’informazione turistica e non ottiene finanziamenti regionali”"

Lascia un commento

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009





