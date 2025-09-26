FINANZIAMENTI Manfredonia, Ugo Galli (FI): “Il Comune dimentica l’informazione turistica e non ottiene finanziamenti regionali”
Il Comune non ha inviato, nei termini previsti dall’avviso, alcuna proposta progettuale per il potenziamento e la qualificazione dell’info-point turistico
“Abbiamo appreso, leggendo il provvedimento regionale del 24 settembre, che il Comune di Manfredonia non ha inviato, nei termini previsti dall’avviso, alcuna proposta progettuale per il potenziamento e la qualificazione dell’info-point turistico.
Ne è scaturita l’impossibilità di accedere alla complessiva somma, pari ad € 1.000.000,00, di cui € 198.600,00, assegnati alla provincia di Foggia.
Viceversa, sono state finanziate -per citarne alcune- le iniziative formulate dai Comuni di Biccari, Monte Sant’Angelo, Bovino, Mattinata, Vico del Gargano, Peschici e San Giovanni Rotondo.
Una modalità, davvero singolare, di sostenere e promuovere il turismo sipontino
Evidentemente si ritiene che sia sufficiente diffondere dati, circa il presunto incremento turistico, che cittadini, operatori e commercianti reputano poco rispondenti alla realtà effettiva!”
Lo riporta su Facebook, Ugo Galli Consigliere.
Il signor Galli è tornato dalle vacanze.