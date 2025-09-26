Edizione n° 5836

26 Settembre 2025 - ore  11:05

26 Settembre 2025 - ore  10:14

Home // Cronaca // Monte Sant’Angelo, affidata la gestione dei parcheggi: incentivo ai tecnici comunali

PARCHEGGI Monte Sant’Angelo, affidata la gestione dei parcheggi: incentivo ai tecnici comunali

Il Comune di Monte Sant’Angelo ha concluso l’iter per l’affidamento della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento in zona Castello e in altre aree centrali della città

Monte Sant'Angelo. Panoramica Sud, chiusura parziale per lavori AQP dal 3 al 10 settembre 2025 

Panoramica Monte Sant'Angelo - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
26 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Il Comune di Monte Sant’Angelo ha concluso l’iter per l’affidamento della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento in zona Castello e in altre aree centrali della città. La concessione, della durata di cinque anni e per un valore complessivo di 750mila euro, è stata aggiudicata alla società S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. di Corciano (PG), che ha offerto un rialzo del 5,05% sul canone annuo previsto.

L’appalto riguarda circa 200 stalli per autovetture e 30 per pullman nella zona dell’ex campo sportivo, nonché ulteriori spazi distribuiti in aree strategiche del centro urbano: Viale della Madonnina, Via Mont Saint-Michel, Corso Vittorio Emanuele (in due diversi tratti), e Via Tancredi.

La gara, avviata con deliberazioni di Giunta nel 2024, ha avuto l’obiettivo di regolamentare un servizio essenziale per il traffico cittadino, soprattutto in zone a forte attrattiva turistica come l’area del Santuario e del Castello. Le tariffe sono state definite dalla stessa amministrazione con l’approvazione del Capitolato speciale d’appalto, a garanzia di trasparenza e uniformità.

Il servizio è ufficialmente partito il 13 maggio 2025 con la sottoscrizione del verbale di attivazione. Da allora, la società vincitrice cura la gestione operativa dei parcheggi, assicurando manutenzione, controllo e riscossione.

Con la determinazione gestionale n. 1256 del 24 settembre 2025, il Responsabile del III Settore Tecnico ha disposto la liquidazione dell’incentivo previsto dall’articolo 45 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). La norma consente agli enti locali di riconoscere una quota economica ai dipendenti che svolgono funzioni tecniche connesse alle gare d’appalto, fino al 2% del valore dell’opera o del servizio.

In questo caso, l’incentivo complessivo ammonta a 1.125 euro. Di questa somma, 900 euro (pari all’80%) vengono ripartiti tra i dipendenti che hanno seguito il procedimento, mentre i restanti 225 euro (20%) sono destinati all’acquisto di beni e tecnologie per progetti di innovazione dell’Ente.

