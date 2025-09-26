Monte Sant’Angelo – 23 settembre 2025. Il Comune di Monte Sant’Angelo compie un nuovo passo decisivo verso la bonifica ambientale delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Manfredonia. Con la determinazione dirigenziale n. 1253, firmata dal responsabile del Settore Ambiente, Agricoltura e Foreste, Francesco Saverio Schiavone, è stata infatti individuata l’unità organizzativa incaricata di portare avanti le attività tecniche e amministrative legate al risanamento delle acque sotterranee e alla caratterizzazione delle aree agricole private ricadenti nel territorio comunale.

Un percorso avviato nel 2019

L’intervento trova le sue radici nell’Accordo di Programma sottoscritto il 20 dicembre 2019 tra Ministero della Transizione Ecologica, Regione Puglia e i comuni di Manfredonia e Monte Sant’Angelo. Tale intesa prevedeva un piano di bonifica e messa in sicurezza delle falde, per un investimento complessivo di oltre 1,4 milioni di euro.

A supportare l’attuazione del progetto è stata siglata, nel 2023, una convenzione tra il Comune e l’Agenzia regionale ASSET (Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio), incaricata di fornire il supporto tecnico e amministrativo necessario per progettazione, gestione ed esecuzione delle opere pubbliche connesse alla bonifica.

Nel giugno 2025 ASSET ha depositato presso il Comune il progetto esecutivo relativo al piano delle indagini integrative. Dopo una fase di verifiche tecniche e urbanistiche, conclusasi il 30 luglio 2025, è stato necessario introdurre alcune modifiche e integrazioni.

In particolare, il Piano di Indagini è stato redatto secondo i criteri previsti dal D.Lgs. 152/2006 e non più dal DM 46/2019, poiché le aree interessate risultano classificate come zone industriali (D1). L’obiettivo è verificare lo stato attuale di contaminazione, confrontandolo con i dati raccolti da Invitalia già nel 2013.

Con la determinazione del 23 settembre 2025, l’amministrazione comunale ha ufficializzato i nomi dei funzionari e collaboratori incaricati di supportare il Responsabile Unico del Procedimento. Oltre al dirigente Schiavone, fanno parte del gruppo il geometra Matteo Gabriele (Settore Ambiente), il geometra Giovanni Luigi Frisoli (Ufficio Lavori Pubblici), e le collaboratrici amministrative Pasquina Renzulli e Alessandra Compagnino. È previsto inoltre il coinvolgimento del personale del Settore Economico-Finanziario, con compiti di programmazione della spesa e controllo delle procedure.

Un passaggio rilevante riguarda l’affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza a un professionista esterno. La scelta è stata dettata dall’impossibilità, per il personale tecnico comunale, di assolvere tali compiti nei tempi ristretti imposti dall’avviso pubblico della Regione Puglia. Il compenso spettante al gruppo di lavoro interno, invece, è stato previsto nel quadro economico del progetto, in conformità al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).

L’intervento rappresenta una tappa fondamentale in un percorso atteso da anni dalle comunità locali. La bonifica delle acque sotterranee nelle aree agricole non è solo una misura di tutela ambientale, ma anche una garanzia per la salute pubblica e per la salvaguardia delle attività produttive del comparto agricolo.