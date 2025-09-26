Monte Sant’Angelo prorogati i contratti per due agenti di Polizia Locale

La Giunta comunale di Monte Sant’Angelo, riunitasi il 24 settembre 2025 sotto la presidenza del sindaco Pierpaolo d’Arienzo, ha approvato all’unanimità una delibera che modifica il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, con particolare riferimento al fabbisogno triennale di personale. La decisione riguarda la proroga dei contratti a tempo determinato di due istruttori di Polizia Locale, già assunti lo scorso agosto, il cui incarico sarà ora esteso fino al prossimo 10 novembre.

La misura si è resa necessaria in seguito alla richiesta avanzata dal responsabile del settore Sicurezza, Viabilità e SUAP, che ha evidenziato l’urgenza di garantire una presenza rafforzata della Polizia Locale in un periodo caratterizzato da diversi impegni istituzionali e da esigenze di controllo del territorio particolarmente intense.

I motivi della proroga

La proroga consente di assicurare continuità operativa e un presidio efficace in materia di sicurezza urbana, viabilità e tutela della comunità. In origine, i due agenti erano stati assunti dal 1° agosto al 30 settembre 2025, attingendo da una graduatoria pubblica predisposta nel 2023. Tuttavia, la mole di attività prevista per i mesi autunnali, unita alla necessità di fronteggiare eventi e servizi straordinari, ha spinto l’amministrazione comunale a rivedere la programmazione.

La delibera precisa che la modifica non comporta un aumento della spesa complessiva per il personale dell’Ente, in quanto i costi aggiuntivi per il lavoro flessibile – pari a 9.506 euro – sono compensati dalle minori spese derivanti da cessazioni avvenute nel corso dell’anno. In totale, il lavoro flessibile graverà sul bilancio comunale per poco più di 42mila euro, cifra che rimane entro i limiti di legge.

Nella seduta della Giunta è stato sottolineato che la proroga rispetta pienamente i vincoli previsti dalla normativa nazionale. In particolare, le limitazioni alle assunzioni di personale flessibile non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa per il personale. Monte Sant’Angelo, secondo quanto riportato nell’atto, rientra pienamente in questa condizione, mantenendo la spesa complessiva entro i parametri stabiliti dalla legge finanziaria del 2006.

Il provvedimento ha inoltre ottenuto il parere favorevole del Revisore dei Conti e del Segretario Generale, che ne hanno certificato la regolarità tecnica e contabile.

L’approvazione della delibera è avvenuta con voto unanime dei sei componenti della Giunta presenti alla seduta, a conferma della volontà comune di rafforzare temporaneamente l’organico della Polizia Locale in una fase delicata per l’amministrazione cittadina.