Home // Manfredonia // Monte Sant’Angelo, variazioni urgenti al bilancio: più fondi per sport, sociale e turismo

BILANCIO Monte Sant’Angelo, variazioni urgenti al bilancio: più fondi per sport, sociale e turismo

Una manovra necessaria per rispondere a nuove esigenze di spesa e per garantire la realizzazione di interventi già programmati

Monte Sant’Angelo, variazioni urgenti al bilancio: più fondi per sport, sociale e turismo

Pierpaolo d'Arienzo - Fonte Immagine: Facebook, Pierpaolo d'Arienzo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Settembre 2025
Manfredonia // Monte S. Angelo //

La Giunta comunale guidata dal sindaco Pierpaolo d’Arienzo ha approvato, nella seduta del 24 settembre, la sesta variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2025-2027. Una manovra necessaria – spiegano dall’amministrazione – per rispondere a nuove esigenze di spesa e per garantire la realizzazione di interventi già programmati.

La decisione è arrivata all’unanimità dei sei assessori presenti, con il supporto tecnico del Segretario generale, dott.ssa Maria Cesira Anna Celeste. L’atto, adottato in via straordinaria, sarà sottoposto a ratifica del Consiglio comunale entro sessanta giorni, come previsto dalla normativa nazionale.

La variazione approvata riguarda sia il fronte delle entrate che quello delle uscite.
Settore amministrativo: su richiesta congiunta dei responsabili amministrativo e tecnico, sono stati destinati 11 mila euro in più ai contributi per le manifestazioni sportive. Le risorse sono state reperite riducendo i capitoli dedicati alla manutenzione dello stadio comunale (-6 mila euro) e delle strade comunali (-5 mila euro).
Sempre sul fronte sportivo, è stato registrato un finanziamento regionale di 2.500 euro per il progetto ToghEther, con l’istituzione di specifici capitoli di entrata e uscita.
Settore tecnico: l’ente ha dovuto adeguare al reale cofinanziamento il progetto con Sport e Salute S.p.A., incrementando di 16.500 euro le relative voci di bilancio.

Sul fronte delle entrate, spiccano maggiori introiti da rimborsi di personale in comando (+47.700 euro), fitti attivi (+20 mila) e imposta di soggiorno (+10 mila). Parallelamente, sono calate le previsioni sul canone unico patrimoniale (-54.700 euro) e sugli accertamenti IMU e TASI (-10 mila).

Per quanto riguarda le uscite, la Giunta ha disposto:

  • 10 mila euro per i buoni spesa di Natale;
  • 8.100 euro per prorogare le assunzioni a tempo determinato della polizia municipale;
  • 24 mila euro, provenienti dal gettito della tassa di soggiorno, da destinare a iniziative di promozione turistica.

I numeri della manovra
Il prospetto finanziario allegato alla delibera certifica l’equilibrio dei conti:
per l’anno 2025, variazioni in entrata e in uscita per circa 175.588 euro;
per il 2026, un saldo a pareggio con 30 mila euro di maggiori entrate e 49 mila di spese compensate da riduzioni per 19 mila;
per il 2027, ulteriori 30 mila euro di entrate e 49 mila euro di spese, anch’esse bilanciate da riduzioni equivalenti.

La manovra è stata accompagnata dai pareri favorevoli del settore economico-finanziario e dell’organo di revisione, che hanno confermato la tenuta degli equilibri di bilancio.

