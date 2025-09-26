Foggia, 26 settembre 2025. Si terranno nel pomeriggio di oggi, a Foggia, i funerali di Leonardo Ricucci, il 38enne fornaio di Monte Sant’Angelo ucciso a colpi di fucile nella mattinata del 16 settembre scorso. La salma, trasferita all’obitorio dell’ospedale di Manfredonia subito dopo il ritrovamento, è stata sottoposta ad autopsia lo scorso 24 settembre presso gli ambienti medico-legali del capoluogo dauno. L’esame ha permesso di chiarire ulteriormente le modalità dell’agguato e sarà utile agli inquirenti per le indagini in corso.

Le investigazioni, coordinate dal Comando Provinciale dei CC di Foggia, proseguono serrate. Sono stati effettuati posti di blocco, controlli sul territorio e analisi scientifiche (tra cui gli stub per rilevare eventuali residui di polvere da sparo). Gli amici della vittima, che per primi avevano scoperto il cadavere in località Valle Carbonara, zona impervia nei pressi di Sitizzo, sono già stati ascoltati. Acquisite anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti a Monte Sant’Angelo e nell’area circostante.

Secondo quanto trapelato, Ricucci sarebbe stato raggiunto da almeno quattro o cinque colpi di fucile caricato a pallettoni subito dopo aver lasciato la propria abitazione, intorno alle 10 del mattino del 16 settembre.

Il corpo è stato rinvenuto all’interno dell’auto con cui l’uomo era giunto in una masseria di famiglia. A dare l’allarme era stata la moglie, preoccupata per il mancato rientro.

Sebbene svolgesse l’attività di fornaio e non risultasse inserito direttamente nei clan locali, il nome di Ricucci non era del tutto estraneo alle cronache giudiziarie. Nel 2013 fu arrestato per una violenta aggressione a due poliziotti fuori servizio, insieme a Leonardo D’Ercole. Inoltre, era cugino di Pasquale “fic secc” Ricucci, figura di spicco del clan Lombardi-Ricucci-La Torre, assassinato nel 2019.

Gli inquirenti stanno ora cercando di stabilire se l’omicidio sia riconducibile alle dinamiche mafiose che da anni insanguinano il Gargano o se le cause vadano ricercate altrove.