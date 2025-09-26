Momenti di panico questa mattina, intorno alle 10.30, in un centro commerciale alla periferia di Molfetta, dove una gioielleria è stata presa di mira durante una rapina a mano armata. Il primo bilancio parla di due feriti, soccorsi immediatamente dal personale del 118.
Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale e carabinieri, coordinati per gestire la situazione e avviare le indagini.
La direzione del centro commerciale ha assicurato che la sicurezza è stata ripristinata, grazie alla collaborazione tra forze dell’ordine e servizio di vigilanza interno, dichiarando totale disponibilità a supportare le indagini in corso.
Lo riporta baritoday.it.
1 commenti su "Rapina a mano armata a Molfetta: due feriti in un centro commerciale"
Dopo tutti questi eventi CRIMINALI che avvengono in pieno giorno, i veri responsabili POLITICI, che dovrebbero garantire la sicurezza, si rendono conto che lo STATO ne esce sconfitto e deriso da certi DEFICIENTI CRIMINALI????.
Molti di questi delinquenti hanno di sicuro dei precedenti penali, e pertanto dovrebbero essere RINCHIUSI in galera.
Se non si cambiano le condanne, si arriverà che ognuno di noi la GIUSTIZIA se la farà da solo.