Rapina a mano armata a Molfetta: due feriti in un centro commerciale

Momenti di panico questa mattina, intorno alle 10.30, in un centro commerciale alla periferia di Molfetta, dove una gioielleria è stata presa di mira durante una rapina a mano armata. Il primo bilancio parla di due feriti, soccorsi immediatamente dal personale del 118.

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale e carabinieri, coordinati per gestire la situazione e avviare le indagini.

La direzione del centro commerciale ha assicurato che la sicurezza è stata ripristinata, grazie alla collaborazione tra forze dell’ordine e servizio di vigilanza interno, dichiarando totale disponibilità a supportare le indagini in corso.

Lo riporta baritoday.it.