Home // Ambiente // WWF Foggia: “Sdegno per l’abbattimento del cipresso monumentale vicino all’ex IRIIP”

ABBATTIMENTO WWF Foggia: “Sdegno per l’abbattimento del cipresso monumentale vicino all’ex IRIIP”

L’albero, alto circa 16 metri con una circonferenza di 3,60 metri, aveva un’età stimata tra 120 e 160 anni

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Settembre 2025
Ambiente // Cronaca //

WWF Foggia e il Centro Studi Naturalistici ONLUS (CSN) hanno espresso forte preoccupazione e sdegno per l’abbattimento di un maestoso cipresso monumentale avvenuto nei pressi dell’ex IRIIP di Foggia.

L’albero, alto circa 16 metri con una circonferenza di 3,60 metri, aveva un’età stimata tra 120 e 160 anni. Censito dal CSN nel 2020, il cipresso era considerato di rilevante interesse naturalistico e storico-culturale ed era in attesa di possibile inserimento nel Registro Nazionale degli Alberi Monumentali d’Italia. Grazie al lavoro del CSN e della Regione Puglia, altri esemplari simili sono stati segnalati e tutelati sia in città sia in provincia.

Le associazioni chiedono chiarimenti urgenti sulle motivazioni dell’abbattimento, su chi abbia autorizzato l’intervento e se siano state valutate tutte le alternative possibili per preservare un albero di tale valore prima di prendere una decisione così drastica e irreversibile.

«La perdita di un albero di queste dimensioni e valore rappresenta non solo un danno ambientale, ma anche un grave impoverimento della memoria storica e del paesaggio della città, soprattutto in un’area così significativa fra IRIIP e Campi Diomedei. Fatti come questo non possono avvenire nel silenzio e senza il coinvolgimento della comunità foggiana», dichiarano WWF Foggia e CSN.

Le associazioni auspicano che le autorità competenti forniscano spiegazioni chiare e che episodi simili non si ripetano, sottolineando la necessità di una maggiore tutela del patrimonio arboreo storico-culturale di Foggia.

