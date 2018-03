Di:



esecuzione di 14 ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip del Tribunale di Lucera, nei confronti di presunti componenti di un gruppo criminale dedito allo spaccio di cocaina e all’usura commessi nella Provincia di Foggia. Accertati episodi di violenza sessuale in famiglia da parte di uno dei “capi”. L’operazione è coordinata dalla Procura della Repubblica di Lucera.



Redazione Stato@riproduzioneriservata Foggia, abusi sessuali, spaccio, usura 14 arresti carabinieri ultima modifica: da Foggia – OLTRE 100 Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, con ausilio di unità cinofili e di un elicottero, hanno in corso l’, nei confronti di presunti componenti di un gruppo criminale dedito allo spaccio di cocaina e all’usura commessi nella Provincia di Foggia. Accertati episodi dida parte di uno dei “capi”. L’operazione è coordinata dalla Procura della Repubblica di Lucera.Redazione Stato@riproduzioneriservata

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.