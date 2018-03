ANSA/DANIEL DAL ZENNARO

(ANSA) La Bce boccia 25 banche europee, svelando una carenza di capitale complessiva di quasi 25 miliardi di euro. E anche se gli esami della Banca centrale europea riconoscono il rafforzamento del capitale con cui 12 degli istituti messi all’indice si sono nel frattempo messi al sicuro, resta il ‘cartellino rosso’ con 9,5 miliardi di capitale da trovare per gli altri. Fra i quali spicca la presenza italiana con Montepaschi, che valuta “opzioni strategiche”, Carige e con il caso delle popolari Milano e Vicenza, tecnicamente bocciate dalla Bce ma in regola con i criteri di Bankitalia. (ANSA) Bce boccia 25 banche. Mps e Carige: servono 3 mld ultima modifica: da

