CAONS: vigilare sulla questione “No Energas”

Il CAONS invita tutti a vigilare sulla questione “NO ENERGAS” che non è un affare privato, ma riguarda l’intera cittadinanza, tanto più che è stato fatto un referendum. Il nostro comitato si è adoperato a studiare la proposta dell’insediamento del megadeposito di GPL a S. Spiriticchio nel Comune di Manfredonia; si è impegnato ad informare la popolazione, come previsto dalle leggi; ha accettato l’incarico di promuovere il referendum e sostenerlo; si è opposto, presso il TAR di Bari, alla delibera ministeriale del Dicembre 2015 sostenendo la posizione del Comune di Manfredonia.

Adesso il CAONS invita tutti ad attivarsi perché gli eletti nelle istituzioni facciano tutta la loro parte per scongiurare la iattura dell’installazione del megadeposito di GPL. Inparticolare invitiamo caldamente i sostenitori del Movimento 5 Stelle a far pressione sul ministro Luigi Di Maio perché mantenga l’impegno preso a Manfredonia, nella sala di palazzo “Celestini”. Vogliamo ricordare che l’on. Di Maio è ministro del Lavoro e dello Sviluppo ed è proprio lui che ha il potere di dire NO all’ENERGAS.

Manfredonia 21/10/2018

Per il CAONS, Ing. Matteo Starace