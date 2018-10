Filcams Cgil “Ritirare licenziamenti Conad sedi Macchia e San Severo”

Di:

“Chiediamo all’azienda il ritiro dei licenziamenti e l’apertura di un nuovo tavolo di confronto in considerazione che gli accordo sottoscritti da altre sigle sindacali non hanno portato al salvataggio dei posti di lavoro”. E’ quanto chiede la Filcams Cgil di Capitanata il merito alla vertenza Conad e al licenziamento di 10 unità nel punto vendita di Monte Sant’Angelo e 4 in quello di San Severo.

“A questi – spiega Angela Villani, segretario generale della categoria – si sommano i 20 esodi volontari incentivati, che sempre posti di lavoro persi sono, e un abbassamento dei contratti di lavoro. La crisi dei consumi legata alla perdita reddituale delle famiglie non si può affrontare lasciando altre persone senza lavoro, crediamo e speriamo si possano ancora trovare strade per evitare i licenziamenti”.

A nulla è servito l’accordo sottoscritto dalle sigle sindacali di Cisl, Uil e Ugl, “che la Filcams non ha firmato perché introduceva una riduzione eccessiva dell’orario di lavoro e una flessibilità praticamente incontrollata. Si era detto che sarebbe servito a tutelare l’occupazione e invece nonostante questi sacrifici che ricadono sulle spalle dei lavoratori si è arrivati a 14 licenziamenti.

Chiediamo a tutti, azienda, parti sociali e istituzioni di compiere uno sforzo perché questa provincia, che ha pagato un prezzo altissimo alla lunga fase recessiva, non può permettersi di perdere un solo posti di lavoro ancora, e perché soprattutto 14 famiglie non restino ora senza alcun reddito”.