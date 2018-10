Manfredonia. Operazione antidroga dei Carabinieri in via Santa Tecchia

Di:

Manfredonia, 26 ottobre 2018. Controlli e perquisizioni in atto da stamani a Manfredonia, in via Santa Tecchia – Via Versentino, da parte dei Carabinieri del locale Comando Compagnia.

Si farebbe riferimento a controlli nell’ambito di un’operazione antidroga.

Seguono aggiornamenti.

Redazione StatoQuotidiano.it