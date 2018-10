Vertenza Conad a San Severo e Monte Sant’Angelo. Replica M5S a sindacati

Di:

San Severo. “Per Conad abbiamo fatto tutto quanto possibile, siamo stati al fianco dei lavoratori per tutta la durata della vertenza”. A dichiararlo sono i parlamentari del M5S Marialuisa Faro Carla Giuliano, Giorgio Lovecchio e Marco Pellegrini

“Sin dall’inizio – precisano i portavoce del M5S – abbiamo seguito la vicenda Conad che vede coinvolti 5 punti vendita in Italia, dei quali due nella nostra provincia, a San Severo e Monte Sant’Angelo, dove sono state avviate le procedure di licenziamento collettivo di 69 lavoratori, di cui 33 a San Severo e 36 a Monte Sant’Angelo. Si tratta dell’ennesimo schiaffo per la Capitanata – proseguono – e per questi lavoratori che stanno lottando per difendere il proprio posto di lavoro e la propria esistenza. Abbiamo fatto tutto quanto ci è stato consentito, incontrato i lavoratori

appena ci hanno contattato già nel mese di luglio scorso. Successivamente siamo stati al loro fianco ed abbiamo portato loro la nostra vicinanza e solidarietà al sit-in dei medesimi lavoratori, tenutosi davanti alla Conad di Macchia (Fraz. Monte Sant’Angelo) l’11 agosto. Ci siamo attivati ed abbiamo immediatamente richiesto al Ministro la convocazione di un tavolo

di crisi ministeriale che era stato effettivamente convocato per il 2 ottobre – ed al quale avevamo chiesto personalmente di partecipare – ma che poi è stato revocato a seguito del raggiunto accordo in sede territoriale.

Abbiamo partecipato insieme alla Consigliera Regionale Rosa Barone anche all’incontro dell’11 settembre scorso tenutosi in Regione. Non abbiamo potuto partecipare – nonostante la nostra richiesta in tal senso – all’ultimo incontro, quello del 24 settembre in quanto ci è stato opposto che non era un tavolo aperto ad esponenti politici. Sta di fatto che proprio nell’ultimo incontro regionale del 24 settembre l’azienda e i sindacati hanno deciso di retrocedere in sede territoriale provinciale. Con i risultati oggi sotto gli occhi di tutti.

Il tavolo al Mise dunque non venne più effettuato non per mancanza di volontà del Ministro di Maio e dei parlamentari del M5s foggiano ma per espressa volontà dell’azienda e dei sindacati. Tanto è vero che tale decisione è riportata nel verbale dell’ultimo incontro tenutosi in Regione dinanzi alla task force, nel quale azienda e sindacati, concordavano di “Riprendere la discussione sui tavoli provinciali al fine di trovare una possibile intesa tra sindacati e azienda”.

Concludono i parlamentari: “Non devono essere i lavoratori a pagare il conto di discutibili politiche aziendali e, forse, di alcuni modus operandi di certi sindacati che ora, a frittata fatta, pensano di colpevolizzare il M5s quando, invece, era loro compito condurre nel migliore dei modi la vertenza. Cosa che, evidentemente, non hanno fatto ma, nel contempo, hanno deciso di estrometterci dai tavoli delle trattative.”