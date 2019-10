Agguato nel Salento,pregiudicato ferito

In vista della gara di campionato LECCE vs JUVENTUS (9^ giornata Serie A TIM 2019/2020), in programma sabato 26 ottobre p.v. alle ore 15.00 (apertura dei varchi ore 12.15) presso lo stadio Ettore Giardiniero via del Mare, l'U.S. Lecce desidera richiamare l’attenzione dei tifosi sulle...